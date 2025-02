URGENTE – Polícia Civil prende em Itajaí suspeito de matar e ocultar cadáver de adolescente de 14 anos

Na tarde deste sábado, 15, a Polícia Civil de Itajaí, por meio da Delegacia de Homicídios (DIC), cumpriu um mandado de prisão temporária e busca e apreensão contra um homem de 23 anos, investigado por feminicídio e ocultação do cadáver de Maria Gabriella Nunes, de 14 anos. O crime ocorreu no bairro Brilhante, em Itajaí, no último dia 12 de fevereiro.

Conforme as investigações, o suspeito fugiu de sua casa após descobrir de que estava sendo investigado. Com a ordem judicial, os policiais iniciaram as buscas para localizá-lo, resultando em sua prisão neste sábado. Durante a operação, foram apreendidos aparelhos telefônicos que poderão auxiliar no esclarecimento das circunstâncias e motivações do crime.

O investigado foi encaminhado ao presídio de Itajaí, onde permanecerá à disposição da Justiça. O caso segue sendo apurado na Delegacia de Homicídios e, após a conclusão das investigações, será enviado para a Justiça.

