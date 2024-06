URGENTE – Viúva é presa em operação que investiga homicídio de empresário de Brusque

A investigação da Polícia Civil de Brusque sobre a morte do empresário de Brusque Edinei Maia, que foi encontrado em Canelinha, prendeu quatro pessoas e cumpriu sete mandados de busca e apreensão em Brusque e Gaspar na manhã desta sexta-feira, 21. Uma das pessoas presas é a viúva de Edinei.

Ao todo, 20 policiais civis de Brusque e região estão participando da operação policial.

Esta é a quarta fase da investigação, que já teve outras pessoas presas e mandados de busca e apreensão cumpridos em diversas cidades catarinenses.

A quarta fase ocorre uma semana após a localização do corpo de Edinei em área de mata e de difícil acesso na Serra do Moura, limite entre os municípios de Brusque e Canelinha.

“São apenas informações iniciais, estamos com a operação em andamento. Entre as pessoas presas está a esposa (viúva) do Edinei”, diz a Polícia Civil em nota.

A polícia também divulgou que Kaue Hans Becker, um dos envolvidos, está foragido. Informações podem ser repassadas no telefone (47) 3251-8301 (Whatsapp), (47) 98814-4792 (ligação e WhatsApp).

