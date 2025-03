Usina fotovoltaica será construída em Brusque com investimento privado milionário para abastecer espaços públicos

O pacote de concessões do governo André Vechi (PL) engloba a construção de uma usina fotovoltaica em Brusque. A parceria público-privada (PPP) em questão se refere à concessão de projeto para transformar o município em “cidade inteligente”. O valor de investimento e operação gira em torno de R$ 350 milhões.

Na ocasião, a empresa interessada em adquirir a concessão entrará com o investimento milionário. O lucro será via contrapartida mensal do município de aproximadamente R$ 1,1 milhão, por meio de recursos da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip).

O objetivo da usina fotovoltaica é abastecer todos os órgãos públicos, desde Unidades Básicas de Saúde e escolas até imóveis administrativos da prefeitura. A eletricidade é gerada a partir de radiação solar.

“Será case internacional. Criar uma usina fotovoltaica para que todos os equipamentos públicos sejam abastecidos com energia solar gerará uma economia muito grande, fora a questão da sustentabilidade”, afirma o secretário de Parcerias, Concessões e Convênios, José Henrique Nascimento.

Semáforos, câmeras e postes de luz

A mesma concessionária que vencer o processo licitatório ficará responsável pela implementação de outros serviços que envolvem o projeto da cidade inteligente. A troca de todos os semáforos do município por “semáforos inteligentes”, instalação de câmeras e de postes de luz de LED estão no pacote.

Na prática, os novos semáforos estarão coordenados, evitando com que condutores fiquem parados no trânsito de forma desnecessária em avenidas.

“Teremos ainda a instalação de 250 câmeras, com capacidade de reconhecimento facial e placas de veículos. Além disso, ocorrerá a criação de um centro de controle de operações integrado com as forças de segurança”, comenta José Henrique.

A instalação de dez pontos de wi-fi público, cinco sensores automáticos para medição de nível do rio Itajaí-Mirim e outros serviços também englobam a atuação da futura concessionária.

Concessão próxima

Atualmente, a Prefeitura de Brusque está na fase de encaminhamento do processo de concessão para consulta pública. O objetivo é que o edital seja aberto para meados de julho e a concessão seja definida em setembro.

Uma das exigências é que a concessionária entregue todos os serviços, incluindo a usina fotovoltaica, em até dois anos após a parceria público-privada. O local do terreno para construção da usina, na ocasião, terá que ser apresentado pela concessionária.

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: