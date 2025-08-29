UTI Neonatal do Hospital Azambuja completa três anos com mais de 600 atendimentos

A UTI Neonatal Maria Ogliari Venzon, do Hospital Azambuja, completou três anos de funcionamento em 2025. Desde a inauguração, em 28 de junho de 2022, a unidade se tornou referência no atendimento a recém-nascidos em situação de risco. Nesse período, já foram registradas mais de 600 internações de bebês vindos não apenas de Brusque, mas também de diversas cidades catarinenses, como Balneário Camboriú, Navegantes, Itajaí, Rio do Sul, Itapema, Chapecó, Criciúma, entre outras.

Entre os atendimentos está a história emocionante da pequena Vitória Souza Pereira, que carrega no próprio nome o significado da luta pela vida.

A mãe, Aline Roberta Ferreira Souza, moradora de Coronel Freitas (SC) e natural do Rio Grande do Sul, descobriu a gravidez já com quatro meses de gestação, sem que seu corpo tivesse dado sinais antes. Pouco tempo depois, começou a sentir fortes dores e procurou atendimento médico.

No hospital de sua cidade, ouviu que estava em processo de aborto espontâneo e que não havia mais nada a ser feito. Foi encaminhada ao Hospital Regional de Chapecó apenas para a retirada do feto. Ao chegar lá, após uma bateria de exames, recebeu uma notícia surpreendente: o bebê ainda estava vivo, embora com mínimas chances de sobreviver.

“Eu ouvi que ela teria apenas algumas horas de vida. Mas desde o início eu disse a todos: se Deus me permitiu descobrir essa gestação tão tarde, Ele não ia ser injusto a ponto de me tirar minha filha naquele momento. Eu sempre tive fé de que ela ia resistir”, lembra Aline, emocionada.

Com apenas 25 semanas de gestação, Vitória nasceu de parto normal, pesando 810 gramas. Por falta de leito disponível, passou seus dois primeiros dias em uma sala improvisada em Chapecó. Depois, foi transferida para Brusque, onde encontrou na UTI Neonatal do Azambuja os recursos necessários para sobreviver.

Fé, saudade e gratidão

Enquanto Vitória lutava pela vida, Aline também enfrentava complicações de saúde. Devido a uma infecção no útero, precisou permanecer mais quatro dias internada em Chapecó, longe da filha. Depois, veio para Brusque e se hospedou no alojamento do hospital, destinado às mães de outras cidades.

Distante do marido e dos quatro filhos — duas meninas e dois meninos — que ficaram em Chapecó, Aline vive há dois meses a rotina de acompanhar cada avanço da bebê.

“A saudade dos meus filhos é imensa, mas peço paciência a eles. Logo volto para casa com a maninha Vivi, como já chamam a irmãzinha. Cada grama que ela ganha é uma vitória para todos nós”, conta.

Atualmente, Vitória está próxima de alcançar dois quilos, peso necessário para receber alta. Aline acompanha de perto cada cuidado da equipe multiprofissional do hospital e não poupa palavras de agradecimento.

“Fui acolhida com carinho e dedicação em todos os momentos. Do alojamento à UTI, cada profissional cuidou de nós com atenção e humanidade. Acolheram não só a minha filha, mas também a mim, que estou longe da minha família. Só tenho gratidão por todas as equipes de enfermagem e médicos, que sempre demonstraram total dedicação no tratamento dela e de tantos outros bebês”, reforça.

Estrutura que salva vidas

A UTI Neonatal foi inaugurada em 2022 com 10 leitos e, em novembro de 2023, recebeu a ampliação com mais seis, totalizando os atuais 16. O espaço está equipado com tecnologia de ponta — incubadoras, respiradores, monitores, ultrassom e raio-x portátil — e conta com uma equipe formada por médicos e enfermeiros neonatologistas, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogo e fonoaudiólogo.

O gestor hospitalar do Azambuja, Gilberto Bastiani, destaca a evolução dos serviços de saúde na cidade com a implantação da UTI Neonatal.

“Essa era uma luta antiga da comunidade de Brusque e região, um pedido de muitos anos que se tornou realidade em 2022. Hoje, já são centenas de crianças atendidas e famílias acolhidas nesses três anos de funcionamento. A UTI Neonatal do Hospital Azambuja representa um avanço histórico para a saúde local e um compromisso permanente com a vida”, ressalta.

A enfermeira coordenadora Materno/Infantil e da UTI Neonatal, Bruna Cristina Sgrott, também reforça a importância do serviço.

“É com muito orgulho que falo sobre a importância desta UTI Neonatal, um serviço essencial para Brusque e também para toda a região. Nossa unidade é equipada com tecnologia e, mais importante ainda, conta com uma equipe qualificada e dedicada. É um trabalho multidisciplinar que vai muito além do cuidado técnico: envolve acolhimento”.

Segundo Bruna, o tempo médio de permanência dos bebês varia de acordo com a complexidade de cada caso. O tempo máximo registrado até hoje foi de quatro meses, e o bebê mais prematuro extremo pesou 460 gramas.

“Durante todo o período, buscamos manter um vínculo próximo com os pais e responsáveis, pois sabemos que o cuidado emocional da família também é parte essencial da recuperação do bebê. É importante reforçar que esse serviço não existiria sem o comprometimento de cada profissional que atua aqui, dia e noite, com amor, competência e responsabilidade”, enfatiza.

A enfermeira também lembra que a UTI Neonatal representa um marco histórico para Brusque.

“A existência desta unidade salva vidas diariamente, evita a necessidade de transferências para outras cidades e garante um início de vida mais seguro para centenas de bebês que nascem em nossa cidade. Recebemos bebês de mães de diversas classes sociais. Muitas famílias enfrentam dificuldades e precisam de apoio adicional, e por isso desenvolvemos uma rede de acolhimento e solidariedade que envolve toda a comunidade e os colaboradores”, destaca.

