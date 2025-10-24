UTIs e centro cirúrgico: saiba o andamento da obra da nova torre do Hospital Azambuja

A nova torre do Hospital Azambuja, em Brusque, deve ser concluída em abril de 2026. A estrutura terá seis andares, entre Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) a centro cirúrgico, e 38 metros de altura. A reportagem do jornal O Município acompanhou o andamento da obra com o coordenador de projetos da instituição, Argel Fagundes.

A construção começou em 2023. Atualmente, a obra está na fase de instalação da rede de dados, elétrica e hidráulica em toda a torre, etapa que deve ser concluída até dezembro.

Na sequência, terão início os acabamentos das paredes internas, a colocação do piso, iluminação e outras finalizações estruturais. Essa fase deve começar no início de 2026 e terminar em abril, quando a obra deve ser entregue.

O investimento é custeado por convênio com o governo do estado, além de recursos próprios do Azambuja. A previsão do hospital é concluir a obra com R$ 35 milhões. Até agora, já foram aplicados entre R$ 15 milhões e R$ 20 milhões.

Referência estadual

“A nova torre representa um avanço fundamental para a estrutura assistencial do Hospital Azambuja. Quando estiver concluída, permitirá ampliar significativamente a capacidade de atendimento, oferecendo mais leitos, novos serviços e tecnologia de ponta para casos de alta complexidade”, afirma o gestor do hospital, Gilberto Bastiani.

“Quero fazer um agradecimento especial à Secretaria de Estado da Saúde e ao Governo do Estado de Santa Catarina, que têm sido fundamentais para a concretização desta obra. Os recursos estaduais, somados aos investimentos próprios do Hospital Azambuja, tornam possível a construção dessa nova torre, que já está bastante avançada e que em breve será uma realidade a serviço da população”, finaliza.

Já o empresário e vice-provedor do hospital, Luciano Hang, avalia que a construção da nova torre é um sonho que se torna realidade.

“O Hospital Azambuja tem passado por uma verdadeira transformação nos últimos anos, fruto do trabalho e dedicação da direção, do apoio dos empresários locais e do poder público. Essa nova estrutura representa mais um grande avanço para a saúde de Brusque e de toda a região. Agora teremos mais espaço, tecnologia e modernidade para atender ainda melhor a comunidade. Já somos referência em diversas áreas e, com esse passo, teremos um hospital cada vez mais preparado para o futuro”, diz.

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva, afirma que o hospital possui um papel fundamental na rede de atenção à saúde em toda Santa Catarina e, cada vez mais, se torna referência em atendimentos de alta complexidade.

“Essa nova torre, cujo compromisso de pagamento, que ultrapassa R$ 12 milhões, foi cumprido pelo governo do estado. Isso é fundamental para que possamos continuar avançando naquela unidade. A torre contará com mais leitos e mais estruturas, permitindo acompanhar todo o avanço que o hospital vem promovendo na nossa rede de saúde. A Secretaria de Estado da Saúde e o governo são parceiros de todos os hospitais que desejam colaborar. Essa é uma determinação do governador Jorginho Mello”, afirma.

Da quimioterapia à internação

A torre terá 7 mil m² de área construída. No térreo, está a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), inaugurada em outubro de 2024. O espaço de 630 m² conta com tecnologia de ponta e ambientes planejados para o bem-estar dos pacientes.

A unidade oferecerá atendimento completo em oncologia clínica, cirúrgica, quimioterapia e hematologia, com diagnósticos precisos e tratamentos personalizados para adultos e crianças. Para funcionamento, é necessária a habilitação do governo do estado.

“O Hospital Azambuja sempre teve como missão evoluir e acompanhar o crescimento da nossa cidade e da região. A nova torre é um investimento estratégico que vai ampliar nossa capacidade de salvar vidas, modernizar processos e oferecer atendimento com excelência, próximo da população. É um passo importante na construção de um hospital cada vez mais preparado, com estrutura moderna e profissionais qualificados, para que Brusque continue sendo referência em saúde no estado de Santa Catarina”, diz Ingo Fischer, provedor do Hospital Azambuja.

No primeiro andar ficará o centro cirúrgico, com 12 salas que, após a reforma do setor antigo, elevará de seis para 18 o total de salas cirúrgicas do hospital. O espaço de 400 m² contará também com áreas de apoio. Argel destaca que a ampliação vai suprir a demanda da instituição.

“Nós temos uma sala de recuperação que é muito pequena em relação à demanda. Existe um gargalo na recuperação que não é ideal para o paciente nem para o hospital. Muitas vezes o paciente não fica na condição adequada. Com a triplicação do espaço, vamos compatibilizar melhor com o volume de cirurgias que realizamos”, explica Argel.

O segundo andar será um espaço técnico, com casa de máquinas, geradores e a central de rede, responsáveis por atender toda a demanda de energia da torre. Logo acima funcionará a UTI Neonatal, com dez leitos de cuidados intensivos e seis de cuidados intermediários, além de todas as áreas de apoio para recém-nascidos.

O quarto andar abrigará a UTI Adulto, com 20 leitos, incluindo boxes privativos para pacientes que necessitam de isolamento. No quinto andar haverá uma ala de internação com 30 leitos distribuídos em quartos duplos e privativos, com toda a infraestrutura de apoio.

Por fim, na cobertura, será construído um heliponto de 400 m², com acesso por plataforma e elevadores. Segundo Argel, a estrutura vai agilizar o atendimento de pacientes em situações de emergência.

“Hoje, o helicóptero pousa em um terreno próximo e é preciso uma ambulância para o translado. Com a torre, o paciente vai de elevador direto para o centro cirúrgico, para a UTI ou para qualquer setor”, afirma.

Confira as demais fotos da torre:

Assista agora mesmo!

Como era o cotidiano dos pacientes do antigo e já extinto hospício de Azambuja:

