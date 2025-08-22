Vaca morre após ser atropelada por carros em rodovia de Tijucas

Uma vaca foi atropelada por dois carros na manhã de quinta-feira, 21, na rodovia SC-410, em Tijucas. O caso ocorreu no bairro Nova Descoberta. O acidente envolveu um Fiat Uno e um HB20, de São João Batista.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o animal saiu de um pasto às margens da rodovia, no km 9,9, e foi atingido pelos automóveis. Nenhum dos ocupantes ficou ferido, mas o cavalo morreu ainda no local.

Conforme os policiais, os motoristas não permaneceram para o atendimento da ocorrência. O proprietário do animal providenciou a retirada do corpo da pista.

Os agentes realizaram a sinalização da área e registraram boletim de ocorrência, além de um termo circunstanciado por omissão de cautela na guarda de animais.

Leia também:

1. SUS amplia distribuição de canetas de insulina reutilizáveis em Brusque; saiba como funciona a retirada

2. Samu de Brusque recebe novos uniformes em cerimônia estadual

3. PRIMEIRA MÃO – Defesa de investigado em operação que apreendeu R$ 20 milhões em roupas falsas em Brusque e Guabiruba se manifesta

4. VÍDEO – Confira imagens da ação da Polícia Civil que apreendeu mais de R$ 200 mil em drogas em Brusque

5. Abel Moda Vôlei vence a Pinhalense e assume liderança provisória do estadual



Assista agora mesmo!

Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50:

