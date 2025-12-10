Vacina contra bronquiolite já está disponível em Brusque para gestantes; veja como receber a dose

As vacinas contra a bronquiolite já estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde de Brusque. A aplicação é indicada para gestantes a partir da 28ª semana de gestação, em dose única. A orientação do Ministério da Saúde é repetir a imunização a cada nova gestação.

O vírus sincicial respiratório (VSR) é o principal responsável pela bronquiolite em recém-nascidos e está ligado a cerca de 75% dos casos da doença, além de responder por aproximadamente 40% das pneumonias em crianças menores de dois anos.

A vacinação é uma das principais estratégias para reduzir internações e complicações respiratórias graves neste público.

A proteção ocorre por meio da imunização ativa da gestante. Ao receber a vacina, os anticorpos são transferidos ao bebê pela placenta, garantindo proteção nos primeiros seis meses de vida, período em que há maior risco de evolução para quadros graves.

As gestantes podem procurar a UBS de referência do seu bairro para receber a dose. Caso a unidade não tenha sala de vacinação, a aplicação pode ser feita na UBS mais próxima. É necessário apresentar um documento de identificação e a carteira de vacinação.

