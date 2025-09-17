A Secretaria de Saúde de Brusque ampliou, até 15 de dezembro, a vacinação de adolescentes de 15 a 19 anos contra o HPV. Esta é a primeira vez que essa faixa etária passa a receber a vacina pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Para se vacinar, basta procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência, levando documento de identidade e cartão de vacinação. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Caso a unidade não disponha de sala de vacinação, é possível buscar a UBS mais próxima. A vacina contra o HPV é segura e essencial na prevenção de cânceres do colo do útero, vulva, pênis, garganta e pescoço.

A meta do Ministério da Saúde é alcançar sete milhões de jovens que perderam a imunização na idade recomendada, entre 9 e 14 anos. Desde 2024, o Brasil passou a adotar a dose única da vacina contra o HPV para crianças e adolescentes, substituindo o esquema anterior de duas doses. A medida segue recomendações internacionais com o objetivo de eliminar o câncer do colo do útero até 2030.

Para pessoas imunocomprometidas como aquelas que vivem com HIV/aids, pacientes oncológicos e transplantados, o esquema vacinal continua sendo de três doses. A mesma regra se aplica a usuários de PrEP entre 15 e 45 anos e a vítimas de violência sexual a partir dos 15 anos.

Leia também:

1. Brusquense vence etapa de circuito nacional de tênis no Rio Grande do Sul

2. Brusque floresce com o encanto do olho-de-boneca da família Voss

3. Filmes do Batman retornam aos cinemas de Brusque; confira as sessões

4. Idoso morre com golpe de bengala na cabeça em Gaspar

5. Ponte de madeira no Cedro Alto, em Brusque, será interditada nesta sexta-feira



Assista agora mesmo!

Mini Fazenda Colcci: como tudo começou e por que acabou em Brusque:

