Vacinação contra a dengue é ampliada para jovens de 15 e 16 anos em Brusque

A secretaria de Saúde de Santa Catarina ampliou a faixa etária da vacinação contra a dengue em Brusque. Agora, além de adolescentes de 10 a 14 anos, jovens de 15 e 16 anos também poderão receber a vacina.

A medida ocorre em um momento em que, após um ano do início da campanha estadual, a cobertura vacinal segue baixa: apenas 43,95% do público-alvo tomou a primeira dose, e a adesão à segunda dose é de apenas 20,65%.

Com a ampliação, a vacinação será disponibilizada em 76 municípios das regiões Nordeste, Vale do Itapocu, Grande Florianópolis, Médio Vale do Itajaí e Oeste.

Para se vacinar, é necessário apresentar a caderneta de vacinação, um documento de identidade e o cartão da família SUS na Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência.

Como se trata de menores de idade, a presença de um responsável é obrigatória. Caso a UBS do bairro não possua sala de vacinação, pode-se procurar a Policlínica ou a Unidade mais próxima com sala de vacina.

