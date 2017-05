Vacinação contra a Influenza termina nesta sexta-feira, em Brusque

Esta é a última semana da Vacinação contra a Influenza. Na sexta-feira, 26, é o último dia de campanha e até o momento apenas 11.714 pessoas foram imunizadas, quando a meta de Brusque é alcançar 19.936 do grupo prioritário.

Quem ainda não se vacinou deve procurar uma Unidade Básica de Saúde com sala de vacina ou o Centro de Serviços em Saúde. É necessário ter em mãos um documento de identificação, o cartão do SUS e a carteira de vacinação.

Entre o grupo prioritário, os idosos foram os que mais procuraram pela vacina, totalizando 70,98% da meta. Gestantes aparecem em segundo lugar. Já as crianças são o grupo com menor cobertura até o momento. Apenas 42,33% da população com idade entre dois e quatro anos foram vacinadas.

A diretora da Vigilância em Saúde, Natália Cabral Marchi, ressalta que a vacina previne contra gripes que levam ao óbito.

“Existem vários tipos de vírus, não é que com a vacina a pessoa não ficará doente, mas ficará imune aos vírus que podem levar à morte, por isso é realmente importante que as pessoas procurem pela vacina”.

Cabe ressaltar que no ano passado foram confirmados 13 casos de H1N1, sendo que três foram a óbito. Este ano foram três casos suspeitos até o momento. Todos deram negativo e um encontra-se sob investigação.