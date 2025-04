Vai curtir o feriadão de Páscoa? Saiba como está o trânsito na BR-101 na manhã desta sexta

A BR-101 registra filas na manhã desta sexta-feira, 18, início do feriadão de Páscoa, que termina na segunda-feira, 21, no Dia de Tiradentes. A Arteris, concessionária da BR-101 no Litoral Norte, projeta aumento de 26% de veículos nas estradas em comparação com dias normais.

Conforme a concessionária, há filas no sentido sul da BR-101 em vários trechos: do km 44 ao km 57, entre Joinville e Araquari; do km 99 ao km 127, entre Balneário Piçarras e Itajaí; do km 136 ao km 142, em Balneário Camboriú; do km 146 ao km 142, em Itapema; e do km 215 ao km 232, em Palhoça.

Já no sentido norte da BR-101 em Santa Catarina, é registrado lentidão do km 130 ao km 123, entre Balneário Camboriú e Itajaí. As informações foram divulgadas pela Arteris por volta das 10h30 e são atualizadas a todo momento no perfil da concessionária no X.

Entre SC e PR

Na BR-376, a serra de acesso ao Paraná, há lentidão no sentido Santa Catarina entre os kms 614 e 635, em São José dos Pinhais (PR). Em Tijucas do Sul (PR), o trânsito intenso é entre os kms 644 e 661. Há pontos de lentidão também no perímetro de Guaratuba (PR).

Na BR-116, rodovia de acesso a Curitiba, o trânsito é intenso do km 115 ao km 109, na capital paranaense. Além disso, há filas entre os kms 104 e 102, em São José dos Pinhais.

Morro dos Cavalos

Um acidente foi registrado no início do Morro dos Cavalos, na BR-101 Sul, em Palhoça, nesta manhã. O deputado estadual Sérgio Guimarães (União-SC) divulgou um vídeo do acidente no Instagram. Segundo ele, trata-se de um engavetamento.

“A fila já chega próximo ao acesso da BR-282, na altura da Havan de Palhoça”, escreveu o parlamentar na publicação. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não se manifestou até o fechamento da matéria.