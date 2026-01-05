Vala cede em trecho da avenida Primeiro de Maio

A vala da avenida Primeiro de Maio, em Brusque, cedeu em um trecho curto. As pedras do muro que divide a estrada e a vala caíram sobre o córrego. Não há informação sobre a data em que aconteceu o dano.

O local foi sinalizado. Porém, um dos cavaletes que sustenta as fitas de sinalização caiu dentro da vala. Outro está no chão.

A reportagem de O Município aguarda manifestação da Prefeitura de Brusque sobre o conserto. A vala percorre grande parte da avenida Primeiro de Maio, e o trecho que rompeu fica próximo ao Senai.

