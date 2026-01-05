Vala cede em trecho da avenida Primeiro de Maio

Trecho que rompeu fica próximo ao Senai

Vala cede em trecho da avenida Primeiro de Maio

Trecho que rompeu fica próximo ao Senai

A vala da avenida Primeiro de Maio, em Brusque, cedeu em um trecho curto. As pedras do muro que divide a estrada e a vala caíram sobre o córrego. Não há informação sobre a data em que aconteceu o dano.

O local foi sinalizado. Porém, um dos cavaletes que sustenta as fitas de sinalização caiu dentro da vala. Outro está no chão.

A reportagem de O Município aguarda manifestação da Prefeitura de Brusque sobre o conserto. A vala percorre grande parte da avenida Primeiro de Maio, e o trecho que rompeu fica próximo ao Senai.

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:


