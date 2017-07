Valentim se apresenta neste sábado em Brusque

Neste sábado, 22, o cantor Valentim, conhecido como Rodrigo Valentim, se apresenta na Fire Up. Quem também promete agitar a noite é o DJ Heder. O evento começa a partir das 23h. O músico é natural de Santa Cecília, e conquistou o público com o sucesso Charminho.

No local haverá open bar de champagne para as mulheres até as 00h30. Neste dia, a Extreme Academia estará comemorando o aniversário de 14 anos na Fire Up. Reservas de mesas e informações: 988-292-939.

Valentim começou a tocar na escola e nos corais da igreja com oito anos. O sucesso e o reconhecimento profissional vieram em 2010, ao se tornar um dos finalistas do programa Ídolos, da Record.