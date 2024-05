Valmir Zirke pede ajuda a deputado nos trâmites para mudança de endereço do Hospital de Guabiruba

O prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke (PP), pediu apoio ao deputado estadual Carlos Humberto Silva (PL-SC) nos trâmites para mudança do local de atendimento do Hospital Municipal de Guabiruba. A estrutura será realocada para o antigo endereço da Policlínica. Ao jornal O Município, Carlos Humberto afirma que levou o pedido à secretária de estado da Saúde, Carmen Zanotto.

O deputado e a secretária se reuniram no dia 23 de abril. “[A mudança] precisa do aval da Vigilância Sanitária do estado. Levei a documentação para a Carmen. Ela já fez contato com o prefeito para levar a demanda para frente”, afirma Carlos Humberto. O deputado relata que a solicitação partiu também do vice-prefeito Cledson Kormann (PSD) e do presidente da Câmara de Guabiruba, Waldemiro Dalbosco (PL), além de Zirke.

