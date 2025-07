Valorização de raízes culturais: Brusque terá cursos gratuitos de italiano e alemão; saiba como se inscrever

A Prefeitura inicia, neste mês de agosto, a oferta de cursos gratuitos de italiano e alemão, por meio da Fundação Cultural de Brusque (FCB).

A oferta acontece em convênio com o Circolo Trentino di Brusque e a associação Deutscher Sangerverein. A assinatura do termo foi realizada na quarta-feira, 30, pelo prefeito André Vechi.

A ação integra o planejamento da administração de resgatar e fortalecer a herança dos três principais povos que colonizaram o município: italianos, alemães e poloneses.

Além dos cursos que agora começam, a língua polonesa também será incluída ainda este ano, com previsão de início das aulas em setembro.

“Com o objetivo de resgatar e valorizar a cultura dos três povos que colonizaram nosso município, estamos proporcionando aulas gratuitas à população. É mais do que ensino: é preservação da nossa identidade cultural”, afirmou o prefeito André Vechi.

Como se inscrever

As inscrições, tanto para italiano, quanto alemão, podem ser feitas de 1º a 7 de agosto, exclusivamente pelo site da Fundação Cultural de Brusque, neste link.

As oficinas são voltadas a pessoas com 14 anos ou mais, e não exige ascendência ou conhecimentos prévios do idioma. O foco está na comunicação e no contato com a cultura, de forma leve, participativa e acolhedora.

As vagas são disponibilizadas da seguinte forma: 20 vagas para o curso de alemão, no Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque, às terças-feiras e outras 20 vagas na Fundação Cultural, às segundas-feiras.

Já para as aulas de italiano são 20 vagas, às quintas-feiras, na sede da FCB; e outras 20 destinadas a alunos do 4º e 5º ano da EEF Augusta Dutra de Souza.

Os cursos fazem parte de um projeto-piloto desenvolvido em parceria com entidades locais que promovem as culturas italiana e alemã.

“Estamos firmando um convênio com entidades que representam a cultura italiana e alemã em Brusque. A partir da segunda semana de agosto, essas aulas serão ofertadas gratuitamente para a comunidade. E em setembro, lançaremos também as aulas de polonês, em parceria com a Fundação José Valendowski”, destacou Balbinot.

Para mais informações, deve-se entrar em contato com a Fundação Cultural, pelo telefone 47 4042-0640.

