Valter Kohler toma posse como novo presidente da CDL de Brusque

O empresário Valter Kohler foi empossado como novo presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL) na noite de quarta-feira, 21, em cerimônia realizada no Centro Empresarial Social e Cultural de Brusque (Cescb). O empresário assumirá o lugar que era de Alcir Otto, eleito em 2022.

Ele, que fica no comando da entidade até 2025, foi empossado junto ao novo vice-presidente da CDL, Antonio Roberto Pacheco Francisco. O evento reuniu autoridades dos mais variados setores, que marcaram presença para prestigiar a nova diretoria.

O diretor distrital, Giovani Ricardo, falou sobre a expectativa para essa nova gestão. “O Valter faz parte da diretoria da CDL há muito tempo. Ele está muito bem preparado para assumir o cargo. Com essa mudança ganha a CDL de Brusque, o distrito e a Federação”.

Quem também esteve presente na cerimônia de posse foi o Presidente da Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas, Onildo Dalbosco, que lembrou da passagem do empresário pela CDL e reiterou a confiança no novo presidente.

“Essa CDL representa muito mais do que uma entidade. Eu sempre estive presente na CDL de Brusque, fui coordenador distrital por oito anos aqui desta região e a CDL Brusque sempre foi muito presente e muito ativa com suas ações. Trouxe de fato novidades e melhorias para os seus associados. Tenho certeza que Valter é o nome certo para o cargo”, comentou.

Alcir Otto, agora ex-presidente da CDL, também desejou sucesso a nova gestão.

“O Valter, além de ser um bom profissional, é uma ótima pessoa. Nada leva a crer que a gestão dele não será eficiente”.

Conheça os outros novos diretores:

Altamir Schaadt – Diretor Financeiro;

Fabrício Zen – Diretor de SCP;

Eni Terezinha Barni – Diretora Social e de Eventos;

Gilson Lang – Diretor de Aperfeiçoamento Profissional;

Renata dos Santos – Diretora CDL Jovem;

Alexandre Oriques – Diretor de Patrimônio;

Alexandre Zendron – Diretor de Tecnologia e Inovação;

Alcir Otto – Conselho Fiscal;

Vanderlei de Limas – Conselho Fiscal;

Ariberto Staack – Conselho Fiscal;

Altamiro José Bambinetti – Suplente;

Marcelo Gevaerd – Suplente;

Gustavo Dalcegio – Suplente.

Discurso

Emocionado, Valter Kohler discursou na cerimônia, já como novo presidente. Segundo ele, é um privilégio estar à frente de uma entidade que representa mais de 900 associados. Porém, diz que também se trata de um desafio e de uma grande responsabilidade manter o legado deixado dos antecessores.

“Associativismo, transparência, ética, representatividade, sustentabilidade, constância e responsabilidade social. Esses são os princípios e valores da CDL Brusque, uma entidade da qual sou diretor há cerca de 20 anos. Nesta jornada desempenhei, voluntariamente, diversas funções e tive a honra de acompanhar muitos presidentes. Vi nossa CDL crescer, sempre alinhada às tendências de cada tempo e aberta para oferecer soluções criativas e inovadoras”, disse o presidente.

Também foi citado o fato de Brusque se manter entre as 10 cidades no ranking de maior economia de Santa Catarina. Para Valter, o resultado também é mérito da CDL, que celebrará 55 anos de fundação em 2024.

“Chego à presidência da CDL Brusque pela condução de mais de três décadas de uma empresa familiar, no ramo do comércio. Trabalho na gestão e na organização de processos, fortalecendo o vínculo com nossos clientes, fornecedores e colaboradores. Ao longo dos anos, muitos desafios foram superados. Para se manter e crescer no mercado, é preciso estar aberto à evolução e isso também ocorre no cotidiano de uma entidade de classe”.

Dos mais de 900 associados, 60% são do setor do comércio e 40% representam a indústria e os serviços. No contexto estadual, são 209 CDLs em operação. “Ocupamos, atualmente, a quinta colocação entre as maiores entidades e muito nos honra oferecer produtos, serviços e soluções aos nossos associados. Seguiremos firmes e fortes neste grande ano que nos espera”, concluiu o novo presidente.

