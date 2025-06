“Vamos cumprir as promessas de campanha dentro de uma rigidez orçamentária”, diz novo secretário de Saúde de Brusque

O médico Ricardo Freitas é o novo secretário de Saúde de Brusque. Servidor efetivo da prefeitura, ele assumiu o cargo nesta segunda-feira, 2, pouco menos de uma semana após a saída de Thayse Rosa, que pediu demissão do posto.

Médico infectologista, Ricardo teve forte atuação durante a pandemia de Covid-19 em Brusque. Ele atua na prefeitura desde 2007.

O foco da gestão Ricardo na secretaria será alinhar a qualidade do serviço e a realidade orçamentária.

“Não vamos fazer nenhuma loucura financeira para comprometer o orçamento da Secretaria de Saúde. Vamos fazer o possível e o impossível para cumprir as promessas de campanha, mas dentro de uma rigidez orçamentária”, prevê.

Na atenção básica, o novo secretário coloca as reformas em postos de saúde já existentes como prioridade. Ele avalia que é necessário oferecer mais conforto aos servidores e à comunidade nas unidades.

“A intenção é manter o serviço e melhorar a qualidade de atendimento à população dentro de uma perspectiva de realidade financeira que o município tem”, comenta.

Segundo Ricardo, o governo do prefeito André Vechi (PL) pediu a ele atenção ao cumprimento das promessas de campanha. Porém, o deixou confortável para executar os trabalhos com responsabilidade.

“A expectativa é que possamos desburocratizar o atendimento. Quero agilizar a parte orçamentária e financeira da secretaria, para que possamos realizar um planejamento eficaz para oferecer um serviço de qualidade”, considera.

Segunda mudança na Saúde

De acordo com perfil do secretário divulgado pela Prefeitura de Brusque, ele possui também experiência na política. Ricardo foi vereador de Ilhota. Além disso, exerceu o cargo de secretário de Saúde do município.

Trata-se da segunda mudança no comando da Secretaria de Saúde de Brusque desde a chegada de André Vechi à prefeitura. A primeira ocorreu em julho de 2023, quando o então secretário Osvaldo Quirino pediu demissão. A saída ocorreu após um racha na relação política entre Vechi e o ex-prefeito Ari Vequi (MDB). Osvaldo, na ocasião, ficou do lado de Ari.

No lugar dele, duas semanas depois, Thayse Rosa foi nomeada para a função. Ela exerceu o cargo por pouco menos de dois anos, até pedir demissão na semana passada. Segundo a prefeitura, Thayse alegou motivos pessoais para deixar a secretaria.

Assista agora mesmo!

Costureiro da República Dominicana conseguiu emprego em Brusque em três dias: