Van tomba após acidente com carro no Nova Brasília, em Brusque

Uma van tombou após um acidente com um Honda Fit no Mont Serrat, no bairro Nova Brasília, em Brusque. O caso aconteceu por volta das 8h30 desta quinta-feira, 10.

A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) atuou na ocorrência. A van foi retirada da pista por volta das 9h40.

Segundo informações da Rádio Araguaia, o carro vinha do Centro quando um pneu estourou em uma curva.

O motorista perdeu o controle e colidiu na lateral da van, que bateu contra um poste e tombou. Os condutores não se feriram.

Por causa do acidente, uma fila de veículos se formou na pista. A GTB orientou os condutores.

