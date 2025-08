VAR, repasses e 38 rodadas: Brusque participa de reunião da Série C com a CBF

Os clubes da Série C se reuniram nesta terça-feira, 5, com dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, para discutir melhorias na competição, desde as que devem ser aplicadas já em 2025 até a mudança de fórmula de disputa. O Brusque foi um dos clubes com representação presencial, com o gerente de futebol Pedro Costa.

Já para a atual edição, uma série de medidas foi levantada, mas é necessária uma resposta positiva da CBF a cada um dos pedidos. Um deles é a implementação da arbitragem de vídeo (VAR) antes da segunda fase, com custos arcados pela CBF. O VAR é garantido na segunda fase, mas a fase inicial, com os 20 clubes jogando em turno único, não tem este suporte.

Para agilizar a reposição de bola em jogo e otimizar o tempo das partidas, foi pedido pelos clubes o método de múltiplas bolas. Trata-se do posicionamento de bolas extras em determinados pontos da parte externa ao campo, geralmente em cones. A medida é usada na Premier League, da Inglaterra, e vem sendo implementada na Série A do Brasileiro e em competições da Conmebol.

Quarto árbitro de fora

Uma intenção dos clubes é também fazer com que os quartos árbitros sejam de outras federações estaduais. Segundo Pedro Costa, esta medida seria para aplicação imediata, podendo ser implantada na última rodada da primeira fase.

O quarto árbitro tem, entre suas funções, supervisionar substituições e bancos de reservas, além de poderem substituir árbitros em caso de lesão ou de outros impeditivos. O padrão na maioria das competições da CBF, inclusive na Série C, é de o quarto árbitro ser da mesma federação estadual do clube mandante da partida.

Repasses

Quanto à verba repassada aos clubes, as reivindicações incluem bônus de R$ 250 mil por classificado à segunda fase. Atualmente, aos 20 clubes, são distribuídos R$ 32 milhões, e a ideia é que este valor aumente em 2026, mas sem um novo valor estipulado.

Mudança de formato

Na reunião, também foi citada a proposta de a Série C ter 38 rodadas, a mesma fórmula de disputa das Séries A e B. “A ideia é tentar mudar já para 2026”, resume o gerente de futebol do Brusque. A mudança não é um objetivo novo. Em 2024, já houve movimentação neste sentido, mas a edição de 2025 não teve alterações de formato.

Hoje, a terceira divisão tem os 20 clubes disputando um turno único, e os oito melhores passam à uma segunda fase com dois grupos, enquanto os quatro últimos são rebaixados. Dentro dos grupos da segunda fase, são definidos os finalistas e os outros dois clubes que sobem à Série B.

Outras questões

Há também propostas que incluem maior possibilidade de publicidade e questões relacionadas a contratos para transmissão das partidas. “Estamos verificando o que está negociado, quando contratos encerram, e assim analisamos o aspecto comercial de cada competição. Identificamos que a Série C pode ser melhor trabalhada em aspectos como marketing e comercial. O trabalho é para que em 2026 a gente tenha a criação deste produto já iniciado”, afirmou o vice-presidente da CBF, Flávio Zveiter, ao site da entidade.

