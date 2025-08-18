Varal solidário: ação organizada por grupo de jovens ocorre ao longo desta semana em Brusque

O grupo de jovens da Ordem DeMolay, organização ligada à maçonaria e voltada para jovens de 12 a 21 anos, promove ao longo desta semana um varal solidário na praça Barão de Schneeburg. A ação começou nesta segunda-feira, 18, e segue até domingo, 24.

No local, foram instalados uma caixa e um varal para doações de agasalhos e roupas em geral. O único requisito é que elas estejam em bom estado, Quem precisar também pode retirar as peças doadas.

Confira o vídeo da ação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luz do Oriente De Brusque (@lob506)

