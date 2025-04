Vaticano revela causa da morte do Papa Francisco; saiba qual foi

Na tarde desta segunda-feira, 21, o Vaticano divulgou a causa da morte do Papa Francisco. Foi confirmado que ele morreu em decorrência de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e insuficiência cardíaca.

Segundo o comunicado, o Papa aparentava estar bem quando despertou na manhã desta segunda-feira, mesmo após um domingo com a intensa agenda de celebrações de Páscoa. No entanto, por volta das 7h, apresentou sinais de mal-estar. Cerca de 30 minutos depois, às 7h35, o falecimento foi confirmado.

A Santa Sé informou que o AVC ocorreu em um quadro de comprometimento cardiocirculatório, condição que já vinha sendo monitorada em razão dos problemas respiratórios enfrentados por Francisco nos últimos anos.

A autoridade máxima da Igreja Católica sofria com um problema no pulmão e chegou a ficar 38 dias internado entre fevereiro e abril após um quadro de bronquite. Em 1957, ele passou por uma cirurgia para a remoção de parte do pulmão que havia sido afetada por uma grave infecção respiratória e lidou com problemas pulmonares desde então.

O corpo do Papa Francisco foi colocado no caixão às 20h (15h no horário de Brasília), na capela da Casa Santa Marta, residência oficial no Vaticano onde viveu desde o início de seu pontificado, em 2013.

Mensagem de Páscoa

Sua última aparição pública foi no domingo, 20, dia de Páscoa, quando pediu paz na Ucrânia e cessar-fogo na Faixa de Gaza. Ele ainda realizou um passeio pela Praça de São Pedro, no Vaticano. Também teve uma reunião com o vice-presidente dos EUA, JD Vance, ao lado de outras autoridades da Igreja Católica, onde criticou políticas migratórias do país e cortes de ajuda internacional.