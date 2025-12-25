Vazamento em adutora afeta pressão da água em bairros de Brusque

Um vazamento em uma adutora de 250 milímetros de diâmetro foi registrado na quarta-feira, 24, na rua General Osório, no bairro Guarani, em Brusque.

A tubulação é responsável por transportar a água captada na região do Guarani até a Estação de Tratamento de Água Central, no Centro da cidade. As equipes concluíram o conserto ainda no mesmo dia.

Assim que a ocorrência foi identificada, as equipes técnicas se deslocaram até o local, localizaram o ponto exato do rompimento e realizaram o reparo da rede.

Por se tratar de uma tubulação de grande porte e estratégica para o sistema, o problema pode ter provocado redução temporária da pressão da água em diferentes bairros do município.

Segundo a informação repassada, o abastecimento deve ser normalizado de forma gradual ao longo da noite. A orientação é para que a população utilize a água de maneira consciente até que o sistema esteja totalmente estabilizado.

