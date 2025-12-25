Vazamento em adutora afeta pressão da água em bairros de Brusque
Rompimento ocorreu no bairro Guarani, mas já foi reparado
Rompimento ocorreu no bairro Guarani, mas já foi reparado
Um vazamento em uma adutora de 250 milímetros de diâmetro foi registrado na quarta-feira, 24, na rua General Osório, no bairro Guarani, em Brusque.
A tubulação é responsável por transportar a água captada na região do Guarani até a Estação de Tratamento de Água Central, no Centro da cidade. As equipes concluíram o conserto ainda no mesmo dia.
Assim que a ocorrência foi identificada, as equipes técnicas se deslocaram até o local, localizaram o ponto exato do rompimento e realizaram o reparo da rede.
Por se tratar de uma tubulação de grande porte e estratégica para o sistema, o problema pode ter provocado redução temporária da pressão da água em diferentes bairros do município.
Segundo a informação repassada, o abastecimento deve ser normalizado de forma gradual ao longo da noite. A orientação é para que a população utilize a água de maneira consciente até que o sistema esteja totalmente estabilizado.
Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios: