Vazamentos e rompimentos na rede de água são problemas recorrentes em Brusque

No dia 13 de maio, um rompimento na rede do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque interditou uma ponte localizada na rua Botuverá, no bairro Dom Joaquim. Os reparos causaram transtornos no trânsito e no abastecimento da região. A partir disso, o jornal O Município conversou com Breno Neves, diretor-presidente do Samae, para entender como funcionam as ações de prevenção desses problemas.

Breno explica que os principais fatores que contribuem para o rompimento das redes são o excesso de pressão interna na tubulação, movimentações no solo decorrentes de cargas excessivas ou vibrações constantes, sobrepeso de veículos que trafegam sobre a via, além do envelhecimento das tubulações.

“Em áreas urbanas, é comum a ocorrência de falhas na rede de drenagem pluvial. O rompimento dessas estruturas pode provocar o arraste do material de base e sub-base do pavimento, resultando em crateras na via. A gravidade do dano está geralmente associada ao diâmetro da tubulação. Além disso, obstruções na rede de drenagem são recorrentes, principalmente devido ao descarte inadequado de resíduos em vias públicas e cursos d’água”, diz.

Equipe na prevenção de rompimentos

Quando a rede rompeu no Dom Joaquim, Breno afirmou à reportagem que a situação era inevitável e não havia como preveni-la. Atualmente, o Samae conta com uma equipe que utiliza equipamentos para detectar vazamentos, além de um sistema que permite a identificação de alterações no consumo — indício de um possível vazamento oculto.

Ele afirma que, na época do rompimento na ponte, a equipe não estava atuando no município.

“Em casos suspeitos, a equipe é acionada para encontrar possíveis vazamentos ocultos, ou seja, quando a água não aflora à superfície, como foi o caso de Dom Joaquim. Também estamos na fase final de implantação de um software com tecnologia de inteligência artificial para monitoramento contínuo de vazamentos e falhas na rede”, detalha.

O diretor afirma que o tempo de atuação do Samae depende da gravidade do caso, mas que vazamentos expressivos são sempre priorizados. Em média, o tempo entre a detecção e a conclusão do reparo é de aproximadamente quatro horas.

As áreas em que a rede de água é mais antiga são monitoradas com mais atenção pelo Samae, uma vez que há registros frequentes de vazamentos. Um exemplo citado por Breno é a rua Florianópolis.

Para esses trechos antigos, o diretor informa que estão sendo realizados estudos para a substituição da rede, com prioridade nos pontos mais críticos. Porém, essa mudança deve ocorrer de forma gradual. Até o momento da publicação, não havia um cronograma definido, pois o Samae ainda estava adquirindo os materiais necessários para as ações.

“Buscamos materiais com maior resistência à pressão, adequados às condições operacionais da cidade. As áreas com pressão elevada receberão esses novos materiais, visando à melhoria da durabilidade e segurança da rede”, diz.

