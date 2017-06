Veículo cai no rio e motorista foge, no Souza Cruz

Um veículo Saveiro, de cor branco, caiu em um ribeirão, por volta das 5h30 deste domingo, 25, na rua Maximiliano Furbringer, no bairro Souza Cruz.

Algumas pessoas que passaram pelo local e viram o carro caído no local chamaram o Corpo de Bombeiros.

Os socorristas desceram às margens do ribeirão e tentaram localizar o motorista, porém ele já havia fugido do local e abandonado o veículo. Até o momento o motorista do carro não havia sido identificado.