Veículo capota diversas vezes e cai em ribanceira de 20 metros em Botuverá

Na manhã deste domingo, 10, o helicóptero Arcanjo-03, serviço aeromédico do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, foi acionado para atender a um acidente no interior de Botuverá. Um veículo caiu em uma ribanceira de aproximadamente 20 metros, após capotar diversas vezes.

No veículo estavam mãe e filha, que conduzia o carro. Apesar da gravidade da situação, ambas estavam conscientes e orientadas no momento do resgate. A mãe apresentava fratura exposta no braço direito, dores na região lombar e múltiplas escoriações. A filha teve escoriações, lesão no braço direito e forte dor na região cervical. Ela ficou presa nas ferragens e foi necessária a utilização de técnicas específicas para a retirada segura.

Após estabilização e medicação, as duas foram levadas ao Hospital de Brusque. A ocorrência contou com o apoio de equipes do Corpo de Bombeiros de Botuverá e Brusque, além de uma viatura da Polícia Militar.

Confira fotos do resgate