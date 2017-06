Veículo de Guabiruba se envolve em grave acidente na BR-470

Um veículo Zafira, de Guabiruba, se envolveu em um acidente com um Gol, de Gaspar, na madrugada desta sexta-feira, 16, na BR-470, em Ilhota. Com o impacto da colisão, sete pessoas ficaram feridas, sendo encaminhadas para hospitais de Blumenau e Gaspar.

A colisão ocorreu próximo ao trevo de acesso à ponte de Ilhota. Dentro do Gol haviam cinco pessoas, sendo que o condutor ficou preso às ferragens. Um criança de cinco anos era uma das passageiras do veículo, mas teve apenas sangramento no nariz.

No carro de Guabiruba haviam duas pessoas, que também foram encaminhados ao hospital, mas sem gravidade. Bombeiros de Gaspar, Ilhota e Samu de Gaspar auxiliaram no resgate das vítimas.