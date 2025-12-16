Veículo é encontrado abandonado após acidente na Beira-Rio, em Brusque

Um veículo foi encontrado abandonado após um acidente de trânsito na avenida Beira-Rio, no Centro de Brusque, na noite de segunda-feira, 15.

A ocorrência foi atendida por equipes do Corpo de Bombeiros por volta das 23h20 e não houve registro de vítimas.

Segundo as informações apuradas no local, o carro envolvido é um GM Chevrolet Prisma LT 1.4, de cor preta, ano e modelo 2015/2016, com placas do padrão Mercosul.

No momento da chegada das equipes, não havia ocupantes dentro do veículo nem pessoas feridas nas proximidades.

Ainda conforme o relatório, tudo indica que o condutor deixou o local antes da chegada do socorro. Após as averiguações iniciais, a situação ficou sob responsabilidade da Polícia Militar, que assumiu os cuidados com o veículo e os procedimentos cabíveis.

Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre a dinâmica do acidente ou a identificação do motorista.

