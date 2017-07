Veículo é furtado durante negociação de venda, no bairro Zantão

Um jovem de 24 anos teve o carro Gol, prata, placas HLJ-4285, do Rio Grande (RS), furtado na tarde de quinta-feira, 27, no bairro Zantão.

Ele relatou para a Polícia Civil que anunciou o veículo em um grupo de vendas no Facebook.

Na quinta-feira, um homem desconhecido se mostrou interessado e marcaram um encontro para que pudesse ver o carro.

No horário marcado, o suposto comprador apareceu com outro comparsa e então, pediram para dar uma volta com o carro para ver como estava.

Com isso, o jovem permaneceu no local aguardando os dois. Entretanto, os dois não retornaram com o veículo.