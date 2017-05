Veículo pega fogo na rua Azambuja e mobiliza o Corpo de Bombeiros

Por volta das 22h10 desta quarta-feira, 24, um veículo Fiat Tipo, de cor cinza, sofreu uma pane elétrica e começou a pegar fogo, na rua Azambuja, próximo à Decortintas. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local as chamas já tinham sido combatidas com extintor.

Mesmo assim foi realizado o rescaldo com água, tendo em vista que a bateria estava ligada e ainda havia risco do fogo se expandir. No capô havia um carpete que ainda apresentava fogo, mas foi rapidamente controlado e a bateria desligada, segundo os socorristas.

A Polícia Militar também foi acionada para fazer o registro da ocorrência que não teve feridos. O motorista ainda conseguiu retirar o veículo da via, facilitando o deslocamento do socorro e permitindo o trânsito na via.

Não foi possível determinar se a pane elétrica foi a causa final do incêndio que destruiu apenas a parte dianteira do veículo. Apenas uma perícia poderá esclarecer esse fato.