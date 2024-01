Veja ao vivo o sorteio da Mega da Virada

A partir das 20h deste domingo, 31, acontece o sorteio da Mega da Virada, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio está estimado em R$ 570 milhões, o maior valor da história do jogo.



O resultado do sorteio da Mega da Virada é transmitido no YouTube da Caixa Econômica Federal.

Clique aqui para entrar no canal da Caixa no YouTube.

As apostas para a Mega da Virada puderam ser feitas até às 17h deste domingo. O preço da aposta simples era de R$ 5.

Esse sorteio não acumula para outros concursos. Se ninguém acertar a faixa principal, de 6 números, o prêmio é dividido entre os acertadores da segunda faixa, com acerto de 5 números, e assim por diante.

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: