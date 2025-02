Veja como agendar exames na unidade móvel de saúde da mulher em Brusque

Brusque recebe, entre os dias 10 de fevereiro e 11 de abril de 2025, a Unidade Móvel do Sesc – Saúde da Mulher. Durante esse período, serão realizados exames gratuitos de mamografia e exames ginecológicos preventivos, visando a promoção da saúde feminina e a detecção precoce de doenças.

Nesta segunda-feira, 10, a Secretaria de Saúde realizou a inauguração do caminhão, com a presença do prefeito André Vechi e outras autoridades.

A iniciativa tem como público-alvo mulheres de 40 a 69 anos para a realização da mamografia e mulheres de 25 a 64 anos para o exame preventivo.

Atendimentos

Os atendimentos ocorrerão na unidade móvel, que ficará estacionada em frente à Policlínica, no centro da cidade.

As interessadas podem realizar o agendamento de três formas: online, preenchendo o formulário, pelo WhatsApp, no número (47) 99267-7698 ou, então, presencialmente na Unidade Básica de Saúde (UBS) do seu bairro.

