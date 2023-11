Veja como está a situação das rodovias em Santa Catarina após intensas chuvas

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgaram atualizações sobre a situação das rodovias estaduais e federais de Santa Catarina neste sábado, 18. As informações foram divulgadas por volta das 15h e mostram que diversos trechos de rodovias estão interditadas e com condições precárias de tráfegos devido às chuvas.

Confira como estão as rodoviais federais:

BR-470

km 133 (Rio do Sul) – Interdição total devido a alagamento.

km 136 (Rio do Sul) – Meia pista devido à perda de aterro.

km 143-144 (Rio do Sul) – Interdição parcial devido a alagamento na pista.

km 148-150 (Agronômica) – Interdição total devido a alagamento na pista.

km 154 (Agronômica) – Interdição parcial por alagamento.

km 188 (Pouso Redondo) – Interdição total devido à movimentação do solo sob a rodovia.

km 204 (Ponte Alta) – Interdição parcial em razão de queda de barreira.

km 239 (Curitibanos) – Siga e Pare, rachaduras na pista.

BR-116

Km 206,9 (Ponte Alta) – Interdição total por questões estruturais da ponte sobre o rio ponte alta.

BR-282

Km 145,0 (Bom retiro) – Meia pista, em razão do acúmulo de água sobre a rodovia, numa curva.

Km 533,5 (Chapecó) – Acostamento bloqueado por queda de barreira.

Km 480,0 ao Km 500,0 (entre Faxinal dos Guedes e Xanxerê) – Derramamento de óleo na pista, principalmente na faixa sentido litoral.

BR-280

km 98, 101, 102 e 105 (Serra de Corupá) – Pare e Siga para apoio a obras emergenciais.

BR-163

Km 90 (Guaraciaba) – Pare e siga em razão de obras na pista.

Confira como estão as rodoviais estaduais:

SC-390, Serra do Rio do Rastro:

Liberada para automóveis, micro-ônibus e caminhões de até 7Ton PBT das 6h às 20h e para caminhões com PBT acima de 7Ton e até 23Ton das 20h às 6h

SC-A155B, Seara sentido Ita

Risco de queda de barreira – KM 0,9

SC-A470A, Mirim Doce

Ponte de acesso ao município – KM 3,6

SC-110, Urubici

Deslizamento de terra – KM 380

SC-112, Trombudo Central

Alagamento – KM 162

SC-114, Taió

Alagamento – KM 120

SC-114, Otacílio Costa

Alagamento – KM 179

SC-135, Pinheiro Preto

Retirada do asfalto p/ manutenção – KM 137

SC-150, Joaçaba

Deslizamento de encosta – KM 93

SC-150, Ibicaré

Erosão – KM 73

SC-281, Trombudo Central

Alagamento – KM 181

SC-283, Seara

Erosão – KM 40

SC-283, Ponte entre Palmitos e São Carlos

Alagamento – KM 146

SC-350, Aurora

Alagamento – KMs 360

Deslizamento de encosta – KM 369

SC-350, Alfredo Wagner

Deslizamento de encosta e erosão – KM 382 e 414

SC-350, Taió

Alagamento – KM 298

SC-390, Ipira

Rachadura e queda de barreira – KM 33

SC-390, Lauro Müller

Deslizamento de terra – KM 406 – Interditada p/ caminhões pesados

SC-453, Tangará

Alagamento e deslizamento de encosta – KM 47

