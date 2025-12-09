Veja como está o andamento da ampliação da adutora do Guarani, em Brusque

As obras de ampliação da adutora do bairro Guarani, em Brusque, com tubulação de 500 milímetros, iniciaram uma nova etapa nesta segunda-feira, 8.

Nesta fase, a empresa responsável executa a interligação da tubulação entre a ponte do Guarani e a rua General Osório. Paralelamente, equipes do Samae realizam a ligação entre a rua Henrique Deichmann e a ponte.

Atenção no trânsito

Para a execução dos serviços, o trânsito na região segue em sistema de meia-pista, exigindo atenção dos motoristas que transitam pelo local.

“Estamos dando mais um passo importante nessa ampliação. Grande parte dos trabalhos já foi realizada e agora estamos interligando as extremidades dessa adutora, que leva água da captação até a Estação de Tratamento Central”, explica o diretor-geral de Operações, Ruan Reis.

Com o objetivo de minimizar os impactos à mobilidade urbana, as intervenções na rua Henrique Deichmann serão realizadas no período noturno, enquanto os trabalhos na ponte do Guarani ocorrerão em horário comercial.

Prazos

A previsão é de que a melhoria seja concluída em aproximadamente oito dias, podendo sofrer alterações conforme as condições climáticas.

“A ampliação da adutora é estratégica para reforçar o sistema de abastecimento e garantir maior segurança operacional no fornecimento de água à população”.

Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:

