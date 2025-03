Veja como ficou a nova identidade visual da Câmara de Guabiruba

A Câmara de Guabiruba apresentou em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 28, a nova identidade visual do Legislativo municipal, que valoriza aspectos culturais, econômicos e turísticos da cidade e tem como objetivo principal aproximar a população dos vereadores.

Estiveram presentes na coletiva o prefeito Valmir Zirke (PP), o vice-presidente da Câmara, Anderson Cavichioli (PP), além dos vereadores Jair Kohler (PP), Carlos Henrique Graf, o Ique (PSD), e Osmar Vicentini Filho (PL). O presidente Alexandre Pereira, o Xande (PP) não compareceu por motivos de saúde familiares.

Anderson acredita que a modernização da identidade visual da Câmara será benéfica para a comunicação entre o Legislativo e a população guabirubense.

“Mais do que um novo logo e um novo material gráfico, nós, enquanto Câmara de Vereadores, queremos fazer um movimento de aproximação com a comunidade como um todo e com a imprensa, além de dar mais transparência ao nosso trabalho. Vimos a necessidade de desenvolver esse material gráfico mais personalizado para termos uma identidade”.

Conceito da nova identidade visual

O logo traz as representações da arquitetura enxaimel, dos vales, rios, sol, a Maibaum e uma engrenagem, em alusão ao polo industrial e raízes da cidade.

O novo material será utilizado em todas as formas de comunicação da Câmara de Vereadores, substituindo a anterior, que era genérica – a base era utilizada por casas legislativas de todo o país.

Alguns elementos gráficos da marca antiga foram utilizados na renovação visual. “O conceito utilizado é um resgate cultural, arquitetônico e histórico da cidade para desenvolver uma marca que converse com o público. Hoje, a Câmara de Guabiruba tem uma marca própria e que comunica mais com o cidadão”, explicou Adriano Cordeiro, diretor executivo da agência Tempo Brasil, responsável pelo projeto.

