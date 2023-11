Veja lista das ruas de Brusque que podem alagar caso rio Itajaí-Mirim alcance 8,50 metros de altura

A Prefeitura de Brusque divulgou no início da tarde desta sexta-feira, 17, uma lista com as ruas que poderão ser atingidas pelas águas com uma cota inferior a 8,50 metros. Segundo a Defesa Civil de Brusque, o pico do rio deve chegar a 8,40 metros por volta das 21h.

A marca vai representar a maior enchente desde 2011. O pico projetado pela Defesa Civil pode sofrer alteração ao longo do dia. O nível atual do rio está em 6,78 m.

Confira lista de ruas:

Assista agora mesmo!

Idolatria a Zico e Ayrton Senna leva japonês a conhecer e formar família em Brusque: