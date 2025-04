Veja o novo logo e o cartaz da 38ª Fenarreco

A Prefeitura de Brusque apresentou nesta segunda-feira, 14, em evento com a imprensa no Hotel Monthez, a nova identidade visual da Festa Nacional do Marreco (Fenarreco). A edição de 2025 é a 38ª do evento e acontece entre 9 e 19 de outubro, no Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof.

A festa teve início em 1986 e já foi organizada e vivida por muitas mentes e gerações diferentes. Ao longo do tempo, cada edição trouxe um novo olhar, mas mantém a essência, que é celebrar a cultura, a alegria e o sabor da gastronomia local com as famílias brusquenses e turistas.

“Trazemos alguns elementos que remetem a festa na identidade visual, com alguns traços de antigos logos e também de elementos da cultura”, destaca o prefeito André Vechi. “Em tempos que muita coisa é feita com inteligência artificial, decidimos que todo o traçado seria feito à mão. Buscamos, na identidade visual, a mensagem que queremos passar da festa. Vejo que o resultado foi um sucesso”, completa.

Na mesma linha, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Valdir Walendowsky, ressalta a importância de valorizar as tradições, mas sempre buscar inovar.

“Temos que evoluir, por outro lado, não podemos abandonar nossas características, o que é fundamental em festas típicas. É um resgate da cultura da cidade”.

Durante o evento, a prefeitura ainda apresentou elementos visuais que serão utilizados na divulgação e o novo cartaz da festa, que foi desenvolvido pela ilustradora Sofia Costa, responsável também por desenhar o logo.

Fenarreco 2025

Assim como em 2024, a 38ª edição da Fenarreco terá entrada gratuita. O prefeito destaca que, para 2025, a organização buscou empresas locais para organizar o fornecimento de alimentação e bebidas, reforçando a importância das tradições da região.

“Desde que assumi a prefeitura, buscamos reforçar a Fenarreco como uma festa familiar. Por isso, a gastronomia é um foco. Preservamos os nossos valores e, neste ano, o Núcleo de Gastronomia da Associação Empresarial de Brusque (Acibr) assume a responsabilidade da alimentação e a Associação Cervejeira Vale dos Teares (ACVT) do chope, valorizando, assim, empreendedores locais”.

Diretora-geral da Fundação Municipal de Turismo, Juliana Silva conta que a equipe trabalha desde janeiro na organização da festa e, a partir de agora, vai intensificar a divulgação.

“Temos resgatado a tradição e a gastronomia da cidade. Temos uma bagagem de muitos anos e buscamos melhorar cada vez mais. Em maio vamos a Gramado com a realeza para um workshop. E nos próximos meses, participaremos de várias festas e eventos”.

