Veja o ranking das 10 matérias mais acessadas em 2025 no jornal O Município
Levantamento considera apenas os acessos no portal omunicipio.com.br
Levantamento considera apenas os acessos no portal omunicipio.com.br
O jornal O Município divulga o ranking das 10 matérias mais acessadas em 2025 no portal omunicipio.com.br.
O levantamento foi feito com base em dados do Google Analytics e considera exclusivamente os acessos registrados no portal, sem contabilizar o alcance obtido por meio das redes sociais.
De acordo com a análise, as principais reportagens publicadas ao longo do ano ultrapassaram a marca de 100 mil visualizações, o que reforça o alto nível de engajamento do público com o conteúdo jornalístico produzido pelo veículo.
O ranking reúne temas variados, que vão desde histórias que destacam pessoas, talentos e características da região até reportagens de maior impacto, voltadas a assuntos que interferem diretamente no cotidiano da comunidade.
Para o diretor-geral do jornal O Município, Andrei Paloschi, o resultado reflete o perfil do leitor. “O ranking revela um público plural, interessado tanto em histórias inspiradoras que valorizam pessoas e belezas da nossa região quanto em reportagens que enfrentam, com responsabilidade, os desafios e debates que impactam diretamente a vida da comunidade”.
1 – Casal de Brusque preserva casa de madeira entre arranha-céus de Balneário Camboriú
2 – Quem é o menino superdotado de Brusque que entrou na maior sociedade de alto QI do mundo
3 – Trepadeiras-de-jade transformam jardim em atração a céu aberto em Guabiruba
4 – Empresária de Brusque é destaque no Fantástico com carros que custam mais de 1 milhão de reais
5 – Escassez de mão de obra qualificada na indústria gera atrasos no setor em Brusque e região
6 – Luciano Hang e mais: quem esteve no jantar da família Abravanel em São Paulo
7 – Havan apresenta proposta para compra da Villa Renaux e movimenta processo de falência da fábrica
8 – Decreto exige habilitação e estabelece idade mínima para pilotar ciclomotores e bicicletas elétricas em Brusque
9 – Cavalo de Botuverá vira destaque nacional após colecionar títulos e tem sêmen comercializado a R$ 1,5 mil
10 – FCF bloqueia bar de frente para o Augusto Bauer e dono responde: “se não tirar, não vai ter jogo”
Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios: