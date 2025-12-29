Veja o ranking das 10 matérias mais acessadas em 2025 no jornal O Município

O jornal O Município divulga o ranking das 10 matérias mais acessadas em 2025 no portal omunicipio.com.br.

O levantamento foi feito com base em dados do Google Analytics e considera exclusivamente os acessos registrados no portal, sem contabilizar o alcance obtido por meio das redes sociais.

De acordo com a análise, as principais reportagens publicadas ao longo do ano ultrapassaram a marca de 100 mil visualizações, o que reforça o alto nível de engajamento do público com o conteúdo jornalístico produzido pelo veículo.

O ranking reúne temas variados, que vão desde histórias que destacam pessoas, talentos e características da região até reportagens de maior impacto, voltadas a assuntos que interferem diretamente no cotidiano da comunidade.

Para o diretor-geral do jornal O Município, Andrei Paloschi, o resultado reflete o perfil do leitor. “O ranking revela um público plural, interessado tanto em histórias inspiradoras que valorizam pessoas e belezas da nossa região quanto em reportagens que enfrentam, com responsabilidade, os desafios e debates que impactam diretamente a vida da comunidade”.

Confira o ranking

1 – Casal de Brusque preserva casa de madeira entre arranha-céus de Balneário Camboriú

2 – Quem é o menino superdotado de Brusque que entrou na maior sociedade de alto QI do mundo

3 – Trepadeiras-de-jade transformam jardim em atração a céu aberto em Guabiruba

4 – Empresária de Brusque é destaque no Fantástico com carros que custam mais de 1 milhão de reais

5 – Escassez de mão de obra qualificada na indústria gera atrasos no setor em Brusque e região

6 – Luciano Hang e mais: quem esteve no jantar da família Abravanel em São Paulo

7 – Havan apresenta proposta para compra da Villa Renaux e movimenta processo de falência da fábrica

8 – Decreto exige habilitação e estabelece idade mínima para pilotar ciclomotores e bicicletas elétricas em Brusque

9 – Cavalo de Botuverá vira destaque nacional após colecionar títulos e tem sêmen comercializado a R$ 1,5 mil

10 – FCF bloqueia bar de frente para o Augusto Bauer e dono responde: “se não tirar, não vai ter jogo”

