Veja o resultado da Mega da Virada 2025
Caixa deve anunciar cidades dos vencedores ainda nesta quinta-feira
O sorteio da Mega da Virada 2025 foi realizado na manhã desta quinta-feira, 1º. As cidades dos vencedores serão divulgadas em breve pela Caixa Econômica Federal.
Os números sorteados foram:
O prêmio estava estimado em R$ 1 bilhão. Durante a realização do sorteio, a Caixa informou que o valor total exato do prêmio foi fixado em R$ 1,09 bilhão.
