Veja o resultado da Mega da Virada 2025

O sorteio da Mega da Virada 2025 foi realizado na manhã desta quinta-feira, 1º. As cidades dos vencedores serão divulgadas em breve pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados foram:

59 – 21 – 32 – 13 – 33 – 09

O prêmio estava estimado em R$ 1 bilhão. Durante a realização do sorteio, a Caixa informou que o valor total exato do prêmio foi fixado em R$ 1,09 bilhão.

