Veja os ganhadores do primeiro sorteio da promoção Comprar Aqui dá Sorte, em Brusque

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque realizou na manhã deste sábado, 6, na praça Barão de Schneeburg, o primeiro sorteio da promoção Comprar Aqui dá Sorte 2025.

Neste ano, os participantes da promoção concorreram, neste primeiro sorteio, a uma scooter, dez vales-compra de R$ 1 mil e outros dez vales-compra de R$ 500.

Esta é a primeira vez que a tradicional promoção de fim de ano da CDL Brusque terá duas etapas. O sorteio final será no dia 23 de dezembro, com mais 28 prêmios: dez vales-compra de R$ 500, 15 vales-compra de R$ 1 mil, uma scooter e duas motocicletas Biz.

“Após o sorteio, os cupons foram lacrados e retornam à CDL. As pessoas que não foram sorteadas continuam concorrendo no sorteio do dia 23, às 17h, na praça novamente”, explicou o presidente da CDL Brusque, Valter Kohler.

“Este ano temos um formato inovador, no qual toda a campanha é realizada de forma digital. A cada R$ 50 em compras, os clientes das lojas participantes recebem um cupom com um QR Code. Basta cadastrar no app da CDL Brusque e já estão concorrendo. Uma maneira mais fácil de participar, sem precisar preencher o cupom. Desejamos boa sorte a todos que já estão participando e aos que ainda vão fazer suas compras e participar”, diz.

Premiados

A ganhadora da scooter é Carine Daroceski, de Brusque, que comprou no Auto Posto Santa Luzia.

Os dez vales-compra de R$ 1 mil foram para: Willian Paes de Farias (Auto Posto Santa Luzia), Rafael Costa (Calçados Lemus), Angela Ines Eckert (Kohler Joalheria), Isabeli Leoni Vitorino (Auto Posto Botuverá), José Roberto de Lima (Loja Adriano), Fernanda Deluca (Kohler Joalheria), Olivia Santos (Mercado Lageado), Debora Maestri (Mercado Lageado), Patricia Imhof (Calçados Gevaerd) e Juliano Pendon (Calçados Lemus).

Já os dez vales-compra de R$ 500 foram para: Izabela Torresani Zimmermann (Calçados Gevaerd), Junior Visconti (Ótica Moderna), Ana Julia Cadore (Loja Adriano), Jeniffer Barni (Kohler Joalheria), Eliana Aparecida Bambineti (Supermercado Dellagnolo), Elizabete Casagrande Silva (Associação dos Lojistas do Master Shopping), Jessica Santos (Coremma), Andressa Kataryna (Auto Posto Santa Luzia), Alfredo Pioli Neto (Calçados Gevaerd) e Evelin Merizio (Dicasa Móveis e Eletrodomésticos).

Valorização do comércio

O presidente da CDL de Brusque destaca que a promoção Comprar Aqui dá Sorte já é uma tradição no período de Natal na cidade. “Essa promoção foi criada com o objetivo de fortalecer o comércio local, estimulando as pessoas a comprarem nas lojas participantes e concorrer aos prêmios”.

A promoção Comprar Aqui dá Sorte 2025 é uma realização da CDL Brusque, com patrocínio de Sicoob MaxiCrédito, Kohler Joalheria e Ótica, Sindilojas, Aradefe Malhas, Veolia, Mega Motos, Lemus Calçados e Aqui é 10.

Confira as lojas participantes da promoção:

Abrelim Móveis

Agrocampo

Águas Claras Materiais de Construção

Alecesar

Alto Estilo

Aqui é 10

Aradefe Malhas

Archer Materiais de Construção

Auto Posto Botuverá

Auto Posto JM

Auto Posto Santa Terezinha

Bike Limeira

Bóca Mafra Automóveis

Bouton

Brusfer

Brusmec Mecânica Automotiva

Camitalia Têxtil

Carvalho Joalheria

Catarina Shopping

Central do Papel

CFC Marijá

Cia do Pé Calçados

Coisas de Mamãe

Colorsul Tintas

Coremma

Cosh

Danju Joalheria e Ótica

Deck 09

Despachante Gervásio

DiCasa

Embrulhe Festas

EVS Pedrini

Farma Total

Farmácia Brasil Preço Popular

Fiel Limpeza

Fofinhos Clínica Veterinária

Garage Auto Center

Gazul

Gevaerd ESportes e Calçados

Graf Livraria e Papelaria

Higiprime

Hort Ferramentas e Ferragens

Ibiza Multimarcas

Isabela Variedades

Kital Materiais de Construção

Kohler Joalheria e Ótica

Kohler Variedades

Lapel Papelaria

Lemus Calçados

Life Street

LM Materiais de Construção

Loja Adriano

Loja Eliana

Loja Kell

Lua Encantada Pijamas

Master Shopping

Mega Motos

Mensageiro dos Sonhos

Mercado KMP

Mercado São Leopoldo

Mohr

Morisa Móveis

NH

Ótica Boa Visão

Ótica Moderna

Ótica Ritter

Paddock Auto Center

Paloschi Materiais de Construção

Panissa

Posto Dalcegio

Posto Memo

Posto Santa Luzia

Primax Cartuchos e Toners

Ramatex

RCD Distribuidora de Lubrificantes

Rogério Calçados

Rolasul

Santa Fé Tintas

São Rafael Farmácias

Sintonia Musical

Stonfer

Stop Shop

Straetz Móveis e Decorações

Supermercado Dell’agnolo

Supermercado Lageado

Talinda

TED Marynus

Torresani Materiais de Construção

Vale do Cedro Materiais de Construção

Vaneg

Walendowsky

Zé Melo Materiais de Construção

Zehn Bier

Zeno Autopeças