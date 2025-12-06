Veja os ganhadores do primeiro sorteio da promoção Comprar Aqui dá Sorte, em Brusque
Sorteio foi realizado neste sábado na praça Barão de Schneeburg
A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque realizou na manhã deste sábado, 6, na praça Barão de Schneeburg, o primeiro sorteio da promoção Comprar Aqui dá Sorte 2025.
Neste ano, os participantes da promoção concorreram, neste primeiro sorteio, a uma scooter, dez vales-compra de R$ 1 mil e outros dez vales-compra de R$ 500.
Esta é a primeira vez que a tradicional promoção de fim de ano da CDL Brusque terá duas etapas. O sorteio final será no dia 23 de dezembro, com mais 28 prêmios: dez vales-compra de R$ 500, 15 vales-compra de R$ 1 mil, uma scooter e duas motocicletas Biz.
“Após o sorteio, os cupons foram lacrados e retornam à CDL. As pessoas que não foram sorteadas continuam concorrendo no sorteio do dia 23, às 17h, na praça novamente”, explicou o presidente da CDL Brusque, Valter Kohler.
“Este ano temos um formato inovador, no qual toda a campanha é realizada de forma digital. A cada R$ 50 em compras, os clientes das lojas participantes recebem um cupom com um QR Code. Basta cadastrar no app da CDL Brusque e já estão concorrendo. Uma maneira mais fácil de participar, sem precisar preencher o cupom. Desejamos boa sorte a todos que já estão participando e aos que ainda vão fazer suas compras e participar”, diz.
A ganhadora da scooter é Carine Daroceski, de Brusque, que comprou no Auto Posto Santa Luzia.
Os dez vales-compra de R$ 1 mil foram para: Willian Paes de Farias (Auto Posto Santa Luzia), Rafael Costa (Calçados Lemus), Angela Ines Eckert (Kohler Joalheria), Isabeli Leoni Vitorino (Auto Posto Botuverá), José Roberto de Lima (Loja Adriano), Fernanda Deluca (Kohler Joalheria), Olivia Santos (Mercado Lageado), Debora Maestri (Mercado Lageado), Patricia Imhof (Calçados Gevaerd) e Juliano Pendon (Calçados Lemus).
Já os dez vales-compra de R$ 500 foram para: Izabela Torresani Zimmermann (Calçados Gevaerd), Junior Visconti (Ótica Moderna), Ana Julia Cadore (Loja Adriano), Jeniffer Barni (Kohler Joalheria), Eliana Aparecida Bambineti (Supermercado Dellagnolo), Elizabete Casagrande Silva (Associação dos Lojistas do Master Shopping), Jessica Santos (Coremma), Andressa Kataryna (Auto Posto Santa Luzia), Alfredo Pioli Neto (Calçados Gevaerd) e Evelin Merizio (Dicasa Móveis e Eletrodomésticos).
O presidente da CDL de Brusque destaca que a promoção Comprar Aqui dá Sorte já é uma tradição no período de Natal na cidade. “Essa promoção foi criada com o objetivo de fortalecer o comércio local, estimulando as pessoas a comprarem nas lojas participantes e concorrer aos prêmios”.
A promoção Comprar Aqui dá Sorte 2025 é uma realização da CDL Brusque, com patrocínio de Sicoob MaxiCrédito, Kohler Joalheria e Ótica, Sindilojas, Aradefe Malhas, Veolia, Mega Motos, Lemus Calçados e Aqui é 10.
Confira as lojas participantes da promoção:
Abrelim Móveis
Agrocampo
Águas Claras Materiais de Construção
Alecesar
Alto Estilo
Aqui é 10
Aradefe Malhas
Archer Materiais de Construção
Auto Posto Botuverá
Auto Posto JM
Auto Posto Santa Terezinha
Bike Limeira
Bóca Mafra Automóveis
Bouton
Brusfer
Brusmec Mecânica Automotiva
Camitalia Têxtil
Carvalho Joalheria
Catarina Shopping
Central do Papel
CFC Marijá
Cia do Pé Calçados
Coisas de Mamãe
Colorsul Tintas
Coremma
Cosh
Danju Joalheria e Ótica
Deck 09
Despachante Gervásio
DiCasa
Embrulhe Festas
EVS Pedrini
Farma Total
Farmácia Brasil Preço Popular
Fiel Limpeza
Fofinhos Clínica Veterinária
Garage Auto Center
Gazul
Gevaerd ESportes e Calçados
Graf Livraria e Papelaria
Higiprime
Hort Ferramentas e Ferragens
Ibiza Multimarcas
Isabela Variedades
Kital Materiais de Construção
Kohler Joalheria e Ótica
Kohler Variedades
Lapel Papelaria
Lemus Calçados
Life Street
LM Materiais de Construção
Loja Adriano
Loja Eliana
Loja Kell
Lua Encantada Pijamas
Master Shopping
Mega Motos
Mensageiro dos Sonhos
Mercado KMP
Mercado São Leopoldo
Mohr
Morisa Móveis
NH
Ótica Boa Visão
Ótica Moderna
Ótica Ritter
Paddock Auto Center
Paloschi Materiais de Construção
Panissa
Posto Dalcegio
Posto Memo
Posto Santa Luzia
Primax Cartuchos e Toners
Ramatex
RCD Distribuidora de Lubrificantes
Rogério Calçados
Rolasul
Santa Fé Tintas
São Rafael Farmácias
Sintonia Musical
Stonfer
Stop Shop
Straetz Móveis e Decorações
Supermercado Dell’agnolo
Supermercado Lageado
Talinda
TED Marynus
Torresani Materiais de Construção
Vale do Cedro Materiais de Construção
Vaneg
Walendowsky
Zé Melo Materiais de Construção
Zehn Bier
Zeno Autopeças