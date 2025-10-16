Veja quais as bandas selecionadas para o Rock no Parque 2025, em Guabiruba

A Fundação Cultural de Guabiruba, por meio da Comissão de Seleção, divulgou nesta quarta-feira, 15, o resultado da avaliação das bandas inscritas no edital para o Rock no Parque 2025. O evento está marcado para o dia 16 de novembro, no parque municipal da cidade.

Ao todo, 25 bandas se inscreveram para participar do festival. A Comissão de Seleção foi composta por membros da Fundação Cultural, Conselho Municipal de Cultura, Secretaria de Turismo e representantes da música na cidade.

As selecionadas

Line-up do evento

10h – 10h45 Symytéryo (Convidada Especial)

11h – 11h45 Novos Novos

12h – 12h45 Eletroldo

13h – 13h45 Ricardo Silvas

14h – 14h45 Torvelim

15h – 15h45 Aurora Effect

16h – 16h45 Daguerre

17h – 17h45 Elyra

18h – 18h45 Mosaico Híbrido

19h – 19h45 Carmino

Etapas de seleção e critérios

A comissão iniciou os trabalhos com a análise da documentação obrigatória, resultando na desclassificação de um número significativo de bandas que não apresentaram todos os itens exigidos. As propostas habilitadas seguiram para a etapa de mérito, onde foram avaliadas com base nos seguintes critérios:

Qualidade artística e técnica;

Originalidade e criatividade;

Viabilidade técnica da apresentação;

Diversidade de subgêneros do rock;

Relevância cultural e engajamento com o público.

Ampliação do line-up

Após a classificação, a comissão demonstrou satisfação com a qualidade e o alto nível técnico das propostas. “Ficamos muito felizes com a grande adesão e com a qualidade das bandas inscritas. Foi por isso que a Comissão adotou o aumento do line-up, para garantir um festival mais completo e prestigiar a cena musical,” afirmou a Superintendente Jenifer Schlindwein.

O festival terá início às 10h, com a banda Symytéryo convidada para realizar a abertura. A escolha é um reconhecimento por ser a primeira banda de rock da história de Guabiruba.

Cada banda selecionada terá 45 minutos de apresentação, com 15 minutos de intervalo para a rápida troca de equipamentos no palco.

A Fundação Cultural de Guabiruba entrará em contato com os representantes das bandas selecionadas para firmar o Termo de Premiação Cultural, oficializando o recebimento da premiação e detalhando a logística do evento. A organização ressalta que a programação e os horários estão sujeitos a alterações por necessidades técnicas e operacionais.

Atração nacional de encerramento

Para encerrar o festival, uma atração nacional subirá ao palco do parque municipal. O nome, porém, ainda não foi divulgado.

A prefeitura afirma que será “um show histórico, que promete emocionar fãs de todas as gerações e marcar a edição 2025 do Rock no Parque como uma das maiores já realizadas”.