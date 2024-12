Veja rotas alternativas com início da interdição da ponte do Maluche nesta quinta-feira

Por conta da manutenção na ponte Antônio Nicolau Maluche, conhecida como ponte do Maluche, que será iniciada nesta quinta-feira, 26, a Prefeitura de Brusque divulgou rotas alternativas. O objetivo, segundo o Executivo, é diminuir os impactos no trânsito da cidade.



A interdição da ponte ocorre devido a obras de recuperação em sua estrutura. Os trabalhos serão de remoção e construção de uma nova cabeceira, nas proximidades da Igreja Calvário, além da troca dos gabiões.

Rotas alternativas

– Ponte do Rio Branco

– Ponte Arthur Schlosser (Ponte do Terminal)

A sinalização será implantada para comunicação das rotas alternativas que serão pelas pontes do bairro Rio Branco e pela ponte do Terminal Urbano para os condutores que estejam na área central da cidade.

A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) estará presente em dois pontos fixos para auxiliar na fluidez do tráfego: na Ponte do Rio Branco, com a rodovia na região da Souza Cruz, e na área embaixo da Ponte do Maluche. A ideia é evitar que caminhões maiores acessem a área central.

A Diretoria de Trânsito solicita atenção aos condutores e respeito pela sinalização de orientação nas proximidades da intervenção.

Interdição por três meses

De acordo com o secretário de Infraestrutura Estratégica, Alex Gonçalves, a previsão de conclusão é de 75 dias. “Apesar do cronograma, se o clima colaborar, queremos que a obra finalize o quanto antes, visto que é um lugar de alto fluxo de veículos”.

A substituição dos gabiões é também essencial para dar continuidade à pavimentação da obra da Beira Rio, na região. “Essa etapa precisa ser concluída antes para que possamos finalizar os trabalhos naquele trecho”, continua Alex.

Danos causados na ponte do Maluche

O secretário relata, ainda, que os danos não foram causados pela obra que ocorre no local ou pelas cheias. “O laudo faz parte de um levantamento amplo que avaliou diversas pontes em Brusque, incluindo a estrutura em questão, e identificou a necessidade de reparos para garantir a segurança e a funcionalidade das obras de infraestrutura do município”, conclui.

A GTB estará presente em dois pontos fixos para auxiliar na fluidez do tráfego: na Ponte do Rio Branco, com a rodovia na região da Souza Cruz, e na área embaixo da Ponte do Maluche. A ideia é evitar que caminhões maiores acessem a área central.

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: