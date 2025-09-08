Velejador e ex-salva-vidas morre após embarcação virar em Navegantes

Um velejador morreu após virar a embarcação no mar em Navegantes, durante a tarde de sábado, 6. A vítima foi identificada como David Reiser, de 39 anos.

Conforme o Corpo de Bombeiros, agentes de Navegantes foram acionados por volta das 19h para verificar a ocorrência em que um homem teria virado o barco próximo da costa de uma praia da cidade. O 7º Batalhão de Bombeiros Militares também foi acionado para o atendimento.

Após a confirmação, as buscas iniciaram com a equipe do Grupo de Busca e Salvamento de Balneário Camboriú, junto com profissionais da Marinha do Brasil. O barco teria virado após uma batedeira

Depois de três horas de buscas, a embarcação foi encontrada próxima do corpo da vítima. Ele foi levado ao píer da Marinha e depois para o quartel do Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar também foi acionada, assim como a Polícia Científica.

Ele tinha experiência como salva-vidas. De acordo com a Associação Náutica de Itajaí, David chegou a avisar que havia virado o barco.

“Amigos se mobilizaram de imediato na busca, mas, infelizmente, por volta das 21h45 recebemos a trágica notícia de que seu corpo e a embarcação haviam sido encontrados”, disse a entidade.

Antes do acidente, ele chegou a fazer um vídeo dentro da embarcação.

