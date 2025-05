Velocidade e dedicação na pista: conheça os vencedores da 3ª Corrida Apae de Brusque

Mais de mil atletas profissionais e amadores participaram da 3ª Corrida Apae, em Brusque, na manhã deste domingo, 18. A premiação foi dada aos cinco primeiros colocados na categoria geral (5km e 10km), tanto masculino como feminino.

Da mesma forma, foram premiados com troféus os colocados do 1º ao 5º lugar, divididos por faixas etárias de cinco em cinco anos. Já os participantes da caminhada de 3 km receberam medalhas de participação, assim como todos os demais inscritos.

Além das categorias tradicionais, o evento contou com provas voltadas a pessoas com deficiência, incluindo os integrantes do grupo “Pernas Solidárias”, que participaram da corrida a bordo de cadeiras do tipo triciclo. Por fim, crianças a partir de 2 anos até maiores de 11 também tiveram seu momento na pista.

Com o evento, a Apae arrecadou mais de R$ 107 mil e ainda compartilhou mais de R$ 11 mil com o Instituto Pernas Solidárias.

Confira os principais resultados:

Corrida 5km

Geral feminino

1º – STEPHANI CARDOSO– 20m36s

2º – STEFANIE DA SILVA – 20m46s

3º – MAIRA CAROLINA CHERRITTE SILVA – 21m11s (repetiu colocação de 2024)

4º – GLEISIANE DE SOUSA MOREIRA– 21m24s

5º – MIRIAN TAUBE – 22m04s

Geral masculino

1º – RAFAEL OLIVEIRA DE CARVALHO – 16m09s (repetiu colocação de 2024)

2º – JOSE CARLOS PFLUG JUNIOR – 17m28s

3º – MARCELO VIANA GREGORIO – 17m43s (repetiu colocação de 2024)

4º – CORREJUNIOR PAULO LESSES JUNIOR – 17m50s

5º – VANDERLEI PEREIRA – 18m14s

Corrida 10km

Geral feminino

1º – TATIANA GOMES – 38m46s

2º – MARCELA PINHEIRO DA SILVA – 41m52s

3º – JOANA DARC RODRIGUES CARNEIRO – 43m50s

4º – BARBARA DE GOIS SCHNORNBERGER PEREIRA – 44m22s

5º – CAROLINA QUEIROZ SILVA – 45m27s

Geral masculino

1º – DENILSON DE MELO DOS SANTOS – 33m54s

2º – MARCOS ANTONIO BOOS – 34m50s

3º – VALDINEI BRITO FAVACHO – 35m18s (foi 5º em 2024)

4º – ALESSANDRO GOMES – 35m19s

5º – MARCIO PASQUALINI – 35m40s (foi 3º em 2024)

Pernas solidárias

Geral 5 km

1º – ROBERTO MATHIAS SUSIN – 17m41s

2º – ROBERTO FRANCISCO SCHMITT – 17m41s

3º – JOSE ROBERTO SUSIN – 19m29s

4º – JHONATAN LUCAS NEVES MACEDO – 19m29s

5º – EDRIELY VITORIA DE FREITAS MELIM – 24m07s

Geral 10 km

1º – ANTONIO VITOR BITTENCOURT – 38m17s

2º – JOSE APARECIDO AMANCIO – 38m17s

3º – ALAERCIO BERTOLINI – 45m24s

4º – JAIME DE LACERDA ROSA – 45m25s

5º – MARIA HELOISA BILHAR SILVA – 46m16s

Para conferir todos os resultados, acesse o site: eventos.chiptiming.com.br/resultados/2025/3corridaapabrusque.

