Vencedor do The Voice Kids fará show em evento gratuito em Guabiruba

O vencedor do The Voice Kids Brasil em 2021, Gustavo Bardim, se apresentará no Festival da Criança, em Guabiruba, no sábado, 11 de outubro. O evento gratuito acontecerá no parque municipal Vereador Érico Vicentini, a partir das 9h. Gustavo sobe ao palco às 15h.

O festival terá uma programação gratuita repleta de lazer, cultura e diversão. As famílias poderão aproveitar atividades variadas, como karatê, fut inflável, transitolândia, mini fazendinha, passeio de gaiola, trenzinho infantil, dinâmicas de saúde, brinquedos infláveis e até orientações sobre a emissão do RG infantil.

Para completar, o evento contará com uma ampla praça de alimentação, oferecendo opções para todos os gostos. Após o show de Gustavo, as atividades seguem até as 17h, marcando um encerramento especial para a celebração.

Campeão do The Voice Kids

Além do prêmio, Gustavo levou para casa não apenas o troféu da competição, mas também um contrato com a gravadora Universal Music e R$ 250 mil. Ele fez parte do time liderado pelo cantor sertanejo Michel Teló.

