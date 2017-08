Vencedora de concurso do Istituto di Moda Burgo realiza sonho em Milão

Estudar na capital italiana da moda, especializar-se em uma área do design em que você se identifica e conhecer de perto profissionais internacionais que atuam no segmento. Tudo isso parece ser um sonho muito longe de ser alcançado por muitos estudantes ou para quem atua no mercado da moda.

Entretanto, para a estudante Rosana Lima, 26 anos, esse sonho tornou-se real. Ela acaba de finalizar um curso de desenho de moda em uma das escolas mais tradicionais e conceituadas da Europa, com sede em Milão: o Istituto di Moda Burgo (IMB).

A estudante foi a vencedora do concurso cultural promovido em outubro 2016 pela única filial do Brasil do Istituto, com sede em Brusque, o IMB Brasil, e agora voltará ao país com um diploma e experiência internacionais.

Mas, como é possível?

Natural de Santa Terezinha de Itaipu (PR), desde os 16 anos Rosana trabalha com moda, como vendedora de um atelier de alta costura e também na criação de modelos para clientes. Com o tempo, o gosto pela área foi aumentando, até que em 2016 ela se inscreveu para participar do concurso do IMB.

Saindo do Paraná, ela veio até Brusque determinada a vencer a competição e acabou conquistando o primeiro lugar na disputa, com um croqui inspirado na arquitetura. Era a realização do sonho de estudar em Milão.

“Ter vencido o concurso IMB foi uma imensa felicidade, pois sempre participei de concursos regionais e estaduais, mas nunca ganhei. E estar em Milão é encantador. A cidade respira moda e realizar o curso pelo IMB me faz ter uma ampla visão de diversos conceitos do design de moda. Tive uma experiência incrível com os demais alunos e uma satisfação imensa em adquirir um ensino com a metodologia italiana usada pelo Istituto, sem falar da seriedade e o comprometimento que a instituição possui com cada estudante”, comenta ela, que iniciou o curso no dia 7 de julho e o finalizou nesta sexta-feira, 28.

Com a conclusão do curso em Milão, Rosana, que está no sétimo período de Design de Moda do Centro Universitário União Dinâmica das Cataratas (UDC), pretende atuar no mercado de trabalho e dar continuidade a mais especializações no próprio IMB Brasil.

Satisfação

Para a diretora do IMB Brasil, Daniela Colzani, poder descobrir novos talentos para o mercado da moda e ver mais um aluno da filial do Brasil concluir um dos cursos na sede em Milão é enriquecedor.

“Com concursos desse tipo e experiência de intercâmbio, nós esperamos mostrar os diferenciais do IMB enquanto escola de moda que busca a excelência. Acredito fortemente que a nossa filial pode elevar a qualidade técnica dos profissionais do setor e contribuir para consolidar Brusque e Santa Catarina como um novo eixo da moda produzida no Brasil”, declara.

Serviço

O IMB Brasil fica na rua Alexandre Gevaerd, 45, sala 202, Edifício Innovare, no Centro de Brusque. Mais informações: (47) 3717-0371 ou (47) 9721-8080 ou contato@istitutoburgobrasil.com.br.