Venezuelanos que moram em Brusque fazem ato para comemorar captura de Maduro
Eles se reuniram no fim da tarde deste sábado em frente à Arena Brusque
Um grupo de venezuelanos moradores de Brusque se reuniu neste sábado, 3, para comemorar a captura do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, pelo governo dos Estados Unidos.
O ato em comemoração à deposição ocorreu no fim da tarde, no estacionamento em frente à Arena Brusque.
No local, por volta das 18h deste sábado, cerca de 30 a 40 pessoas participavam do ato, empunhando bandeiras da Venezuela e acenando para os motoristas que passavam pela avenida Beira Rio.
Dados do Censo 2022, divulgados em 2025, mostram que cerca de 600 pessoas vindas da Venezuela vivem na cidade.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado, 3, um ataque em larga escala à Venezuela. A capital Caracas e outras cidades foram atingidas por vias aérea e terrestre.
Em manifestação nas redes sociais, Trump confirmou que Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, foram capturados e retirados do país.
Mais tarde, em coletiva de imprensa, o governo norte-americano afirmou que vai administrar o país, a partir de agora, até que se possa fazer uma transição de poder.