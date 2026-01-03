Venezuelanos que moram em Brusque fazem ato para comemorar captura de Maduro

Um grupo de venezuelanos moradores de Brusque se reuniu neste sábado, 3, para comemorar a captura do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, pelo governo dos Estados Unidos.

O ato em comemoração à deposição ocorreu no fim da tarde, no estacionamento em frente à Arena Brusque.

No local, por volta das 18h deste sábado, cerca de 30 a 40 pessoas participavam do ato, empunhando bandeiras da Venezuela e acenando para os motoristas que passavam pela avenida Beira Rio.

Dados do Censo 2022, divulgados em 2025, mostram que cerca de 600 pessoas vindas da Venezuela vivem na cidade.

Captura de Maduro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado, 3, um ataque em larga escala à Venezuela. A capital Caracas e outras cidades foram atingidas por vias aérea e terrestre.

Em manifestação nas redes sociais, Trump confirmou que Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, foram capturados e retirados do país.

Mais tarde, em coletiva de imprensa, o governo norte-americano afirmou que vai administrar o país, a partir de agora, até que se possa fazer uma transição de poder.