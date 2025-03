Brusque viveu uma terça-feira, 18, de contrastes climáticos marcantes. A manhã começou sob a presença do sol e temperaturas em elevação, enquanto o vento soprava de forma amena, sem dar indícios da mudança radical à vista.

No entanto, ao longo da tarde, a atmosfera então mudou drasticamente com a formação de intensos núcleos de trovoadas.

Essas instabilidades trouxeram pancadas de chuva irregulares, resultando em pontos isolados de alagamento pela cidade.

Vento de 132 km/h

O grande destaque do dia foi a impressionante rajada de vento, então registrada no Centro da cidade.

No topo do edifício Monte Castello, a estação meteorológica instalada anotou uma rajada de 132,1 km/h, um recorde para Brusque.

Contudo, é importante ressaltar que esse registro ocorreu em uma área elevada, enquanto as estações mais próximas do solo indicaram ventos variando entre 30 e 50 km/h em diferentes pontos do município.

Queda de temperatura após vento

Outro dado que chamou atenção foi a brusca queda de temperatura após a passagem do temporal.

Em questão de minutos, os termômetros, no topo do mesmo edifício, despencaram de 31,6°C para 19,9°C, evidenciando a intensidade das instabilidades atmosféricas.

Chuva mal distribuída

As trovoadas causaram transtornos em diversos pontos de Brusque, com registros de alagamentos pontuais e fortes rajadas de vento.

No entanto, a distribuição da chuva foi bastante desigual, um padrão que também se repetiu em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Os dados detalhados da precipitação e das temperaturas máximas estão apresentados na tabela a seguir, ilustrando essa variação térmica e pluviométrica.

Previsão do tempo

Segundo o meteorologista Piter Sheuer, após a passagem dessas instabilidades, Brusque entra em um período de estabilidade atmosférica.

A partir de quarta-feira, 19, a previsão indica predomínio maior de tempo seco, com essa condição persistindo até, pelo menos, domingo, 23.

As madrugadas serão mais amenas, exigindo agasalhos, especialmente no período noturno, explica o profissional.

Durante as tardes, o calor retorna de forma moderada, podendo atingir novamente a marca dos 30°C, mas sem grandes extremos, conclui Scheuer.

Confira abaixo os registros desse dia de reviravolta climática e explore a galeria de imagens preparada especialmente para você, leitor, que acompanha de perto as nuances do tempo em Brusque.

