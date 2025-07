Nesta segunda-feira, 28, o vento se impôs como protagonista das condições climáticas em Brusque, resultado da influência de um ciclone posicionado sobre o oceano, próximo à costa do Rio Grande do Sul, que também influencia o comportamento do tempo em Santa Catarina.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Ao longo do dia, as rajadas chegaram a picos de até 68,1 km/h, conforme medição registrada às 14h39 no bairro Centro, segundo dados da rede de estações meteorológicas mantida por Ciro Groh.

O vento em números

A seguir, confira as quatro maiores rajadas, então registradas até por volta das 16h desta segunda-feira em Brusque, segundo dados do monitoramento local.

Mais adiantem acompanhe a previsão do tempo.

68,1km/h__Centro

56,9km/h__Tomaz Coelho

51,5km/h__Santa Terezinha (Unifebe)

50,7km/h__Rio Branco

Fonte: Monitoramento de Ciro Groh

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Previsão após apoio comercial

*São eles que então mantém este trabalho >>

Oferecimento:

Veja também:

1. Festa da família Dietrich então exalta memórias e sabores em Guabiruba

2. Guabiruba então recebe comitiva da diocese gaúcha em missa marcada por gratidão

Vento perde força

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, o vento tende a perder força gradualmente no decorrer do período noturno desta segunda-feira, à medida que o ciclone se afasta para alto-mar.

Mesmo assim, algumas rajadas mais intensas ainda devem se manifestar até o fim da tarde, explica o especialista.

Vento antecede frio intenso

Ainda segundo Puchalski, a ventania deste início de semana também antecipa a chegada de uma nova massa de ar frio, que promete ditar o comportamento dos termômetros em Brusque nas últimas três noites de julho.

Sua previsão indica madrugadas geladas entre terça-feira, 29, e quinta-feira, 31, quando as mínimas podem ficar abaixo de 6 °C.

Nas cidades de maior altitude da região, como Vidal Ramos e Presidente Nereu, os termômetros podem se aproximar de 0 °C, com risco de geada nas primeiras horas do dia, explica o profissional.

Mesmo com o avanço do frio, o tempo deve seguir estável em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim, sem previsão de chuva até o encerramento de julho, conclui Puchalski.

Galeria de fotos

A seguir, uma galeria de imagens retrata os contrastes desta segunda-feira, diante do sol aparecendo entre nuvens e o prenúncio de mais uma sequência de madrugadas geladas para encerrar o mês.

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK