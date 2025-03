Apesar do calor intenso que assolou Brusque ao longo de fevereiro e se estendeu pelos primeiros dias de março, o município não registrou nenhuma onda de calor oficial neste verão de 2025.

Esse dado pode surpreender muitos moradores, que sentiram na pele o abafamento extremo e a alta umidade, fatores que intensificaram a sensação de desconforto.

Onda de calor e as regras

No entanto, conforme destaca o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, para que o fenômeno seja definido tecnicamente, é necessário que a cidade registre, no mínimo, cinco dias consecutivos com temperaturas iguais ou superiores a 35°C.

Tal sequência, porém, não foi observada nesta estação de 2025.

Coutinho ressalta ainda que as regras para identificar uma onda de calor variam de acordo com o microclima de cada região.

Por exemplo, no município de São Joaquim, localizado na Serra catarinense e famoso por seu clima mais ameno, bastariam temperaturas entre 28°C e 30°C durante uma sequência de cinco dias, para que o fenômeno fosse caracterizado como uma onda de calor.

Essa variação ocorre porque as análises consideram as particularidades de cada microclima, enfatiza o profissional da Climaterra.

Verão sob forte calor

Mesmo sem uma onda de calor oficial, Brusque vivenciou temperaturas elevadas durante toda a estação.

O ápice ocorreu em 12 de fevereiro, quando os termômetros do bairro Centro marcaram 38,6°C, a maior temperatura registrada no município neste verão.

Além disso, a sensação térmica ultrapassou os 50°C em diversos momentos, agravada pela umidade excessiva e pela ausência de ventos significativos.

Verão sob prenúncio do outono

Com a chegada da frente fria no último domingo, 9, a cidade amanheceu nesta terça-feira, 11, sob um cenário completamente distinto.

As temperaturas mínimas, nas primeiras horas do dia, ficaram abaixo dos 20°C em vários pontos monitorados, e o céu nublado reforçou a atmosfera outonal, que, de forma gradual, já começa a se instalar na região.

Esse resfriamento repentino evidencia a influência do novo sistema climático e sugere que Brusque dificilmente enfrentará novos episódios de calor intenso até o fim do verão astronômico.

A transição de uma estação para outra sempre traz mudanças perceptíveis no cotidiano da população, e essa nova configuração atmosférica sinaliza ditar o ritmo dos próximos dias.

Para ilustrar esse contraste climático, confira mais adiante, logo após os anúncios, a galeria de imagens desta terça-feira, que registra Brusque sob um céu cinzento e temperaturas mais amenas, prenunciando a chegada do outono.

Verão com cara de outono

Conforme prometido, encerramos esta pauta com uma bela galeria de imagens, retratando o céu cinzento desta terça-feira em Brusque.

Após dias marcados por um calor intenso, que afetou severamente o município e a região, o clima trouxe um cenário mais ameno.

Confira a encantadora galeria que preparamos especialmente para finalizar este tema com chave de ouro.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

