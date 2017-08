Uma certeza, uma afirmação, uma ideia. Afinal, o que é a verdade?

O dicionário, em uma das suas definições, traduz como: “propriedade de estar conforme com os fatos ou a realidade” e “coisa, fato ou evento real”.

A Wikipédia traz, além de outras definições, verdade com o sentido arcaico de fidelidade, sinceridade em atos, palavras e caráter. Essa última explicação parece bem em desuso mesmo no nosso sistema de sociedade atual!

Ainda na Wikipédia, a verdade pode significar o que é real ou possivelmente real dentro de um sistema de valores.

Continuo com a pergunta, afinal, o que é a verdade?

Parece que nem na definição existe consenso de o que é de fato. Imagine no nosso dia a dia, em tudo o que vemos, ouvimos, sentimos…

Qual a porcentagem de verdade que conhecemos?

O quão verdadeiro somos com nós mesmos e com os outros? E aí tem sempre aquela pessoa, que acha que tudo o que fala é verdade, que tem conhecimento e propriedade total sobre o que é verdade e verdadeiro de si e dos outros, um verdadeiro guru!!

Claro, com certeza tem razão. Tem a sua verdade, aquilo no qual acredita, e necessário respeitar, afinal tudo o que acredita hoje, foi com base no que viveu, no que aprendeu, aquilo que construiu como verdadeiro para si através dos “sis” de sua vida no mundo, na cultura em que viveu.

Mas questiono se esta pessoa tem o poder da verdade. Bem aí… cada um acredita ou não…vai saber se é verdade?!!

Uma história diz assim: “Senhor, em quem devo acreditar? Um homem diz-me isso, outro diz-me aquilo, e ambos parecem seguros de terem razão. O Senhor respondeu: Meu filho, não acredites no que homem algum te disser, nem mesmo em mim, o Senhor, a não ser que o que ouves corresponda ao teu senso comum. E, ainda assim, não acredites nele, mas trata o caso como hipótese razoável, até que chegue a ocasião em possas obter a prova por ti mesmo.”



Sabrina M. Schlindwein – Psicóloga